https://crimea.ria.ru/20220929/v-sevastopole-zapustili-chat-bot-po-voprosam-chastichnoy-mobilizatsii--1124660461.html
В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации
В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации
В Севастополе заработал чат-бот по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Информацию собирают в Telegram. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T11:34
2022-09-29T11:34
2022-09-29T11:34
севастополь
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123095760_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9fbe5bc02a9eb646399af16c5f6114fa.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе заработал чат-бот по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Информацию собирают в Telegram. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что вся информация из чат-бота "оперативно будет доступна для всех ответственных ведомств".Кроме того, в Севастополе и Крыму, как и на всей территории России, ежедневно с 10:00 до 20:00 работает горячая линия 122 для решения вопросов, касающихся частичной мобилизации.Севастополь и Крым проводили на полигоны первую группу мобилизованных 27 сентября.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123095760_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_b5fd54bf7b2ea27f96f58cf05fbb2330.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, частичная мобилизация
В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Власти Севастополя запустили в Telegram чат-бот по вопросам частичной мобилизации
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе заработал чат-бот по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Информацию собирают в Telegram. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вопросы оснащения бойцов, правомерности призыва родственника в армию и все темы, связанные с частичной мобилизацией, с сегодняшнего дня можно задать в телеграмм. Пишите в чат-бот @mob92_bot", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он отметил, что вся информация из чат-бота "оперативно будет доступна для всех ответственных ведомств".
Кроме того, в Севастополе и Крыму, как и на всей территории России, ежедневно с 10:00 до 20:00 работает горячая линия 122 для решения вопросов, касающихся частичной мобилизации.
Севастополь и Крым проводили на полигоны
первую группу мобилизованных 27 сентября.