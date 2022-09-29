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В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации
В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации
В Севастополе заработал чат-бот по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Информацию собирают в Telegram. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T11:34
2022-09-29T11:34
севастополь
частичная мобилизация
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе заработал чат-бот по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Информацию собирают в Telegram. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что вся информация из чат-бота "оперативно будет доступна для всех ответственных ведомств".Кроме того, в Севастополе и Крыму, как и на всей территории России, ежедневно с 10:00 до 20:00 работает горячая линия 122 для решения вопросов, касающихся частичной мобилизации.Севастополь и Крым проводили на полигоны первую группу мобилизованных 27 сентября.
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РИА Новости Крым
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севастополь, частичная мобилизация
В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации

Власти Севастополя запустили в Telegram чат-бот по вопросам частичной мобилизации

11:34 29.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе заработал чат-бот по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Информацию собирают в Telegram. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вопросы оснащения бойцов, правомерности призыва родственника в армию и все темы, связанные с частичной мобилизацией, с сегодняшнего дня можно задать в телеграмм. Пишите в чат-бот @mob92_bot", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он отметил, что вся информация из чат-бота "оперативно будет доступна для всех ответственных ведомств".
Кроме того, в Севастополе и Крыму, как и на всей территории России, ежедневно с 10:00 до 20:00 работает горячая линия 122 для решения вопросов, касающихся частичной мобилизации.
Севастополь и Крым проводили на полигоны первую группу мобилизованных 27 сентября.
 
СевастопольЧастичная мобилизация
 
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