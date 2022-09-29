https://crimea.ria.ru/20220929/v-sevastopole-zapustili-chat-bot-po-voprosam-chastichnoy-mobilizatsii--1124660461.html

В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации

В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2022

В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации

В Севастополе заработал чат-бот по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Информацию собирают в Telegram. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T11:34

2022-09-29T11:34

2022-09-29T11:34

севастополь

частичная мобилизация

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе заработал чат-бот по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Информацию собирают в Telegram. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что вся информация из чат-бота "оперативно будет доступна для всех ответственных ведомств".Кроме того, в Севастополе и Крыму, как и на всей территории России, ежедневно с 10:00 до 20:00 работает горячая линия 122 для решения вопросов, касающихся частичной мобилизации.Севастополь и Крым проводили на полигоны первую группу мобилизованных 27 сентября.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, частичная мобилизация