https://crimea.ria.ru/20220927/kak-pervuyu-gruppu-rezervistov-iz-kryma-i-sevastopolya-provodili-na-poligon-1124640979.html

Как первую группу резервистов из Крыма и Севастополя проводили на полигон

Как первую группу резервистов из Крыма и Севастополя проводили на полигон - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Как первую группу резервистов из Крыма и Севастополя проводили на полигон

Первая группа призванных в Крыму в рамках частичной мобилизации покинула Севастополь. Мероприятие прошло с участием командования Черноморского флота,... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T15:44

2022-09-27T15:44

2022-09-27T15:57

частичная мобилизация

севастополь

сергей аксенов

михаил развожаев

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Первая группа призванных в Крыму в рамках частичной мобилизации покинула Севастополь. Мероприятие прошло с участием командования Черноморского флота, руководства города и республики, ветеранов, моряков, казачества, юнармейцев и духовенства. Корреспондент РИА Новости Крым был в числе тех, кто провожал земляков на полигоны ЧФ, где они пройдут боевую подготовку перед отправкой непосредственно в зону СВО.Торжественный митинг, посвященный отправке первых резервистов из Крыма, прошел в центре Севастополя, на площади Нахимова. Перед провожавшими выстроились 600 военнослужащих разных возрастов. Это менее чем треть от общего числа призванных на сегодня, среди которых гранатометчики и стрелки, артиллеристы и водители боевых машин.По словам командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Виктора Соколова, за плечами многих этих людей большой опыт военной службы, в том числе в офицерских должностях, обучение в военных Академиях.Командующий отметил, что впереди их ждет боевое слаживание на полигонах, в основном – занятия по тактической и огневой подготовке. По его словам, непосредственно на местах боевой службы они будут полностью обеспечены всем необходимым: вооружением, боеприпасами, обмундированием и продовольствием.В своем обращении к резервистам глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что современные средства защиты будут у них через считанные дни: нужные договоренности с коммерческими структурами и банками заключены, и все необходимое, включая экипировку и средства связи, уже ждет отправки на предприятиях ОПК. Глава республики добавил, что организовывать помощь резервистам из Крыма и Севастополя в рамках разных программ он будет совместно с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым. Тот, в свою очередь, заверил, что вместе они будут контролировать, чтобы никто из призванных ни в чем не нуждался; получат поддержку и их семьи.Благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта благословил военных. Их окропили святой водой и вручили каждому иконку Архистратига Михаила с молитвой. А юнармейцы оставили на память свои письма с пожеланиями и рисунками.Под марш "Прощание Славянки" в исполнении военного оркестра и аплодисменты провожающих военнослужащие покинули площадь. Здесь же их ждали автобусы, возле которых они ненадолго задержались, чтобы проститься с близкими.Ранее сообщалось, что численность первой группы резервистов – 600 человек. В их числе – севастопольцы и крымчане, проходившие на базе части в Севастополе переподготовку. Накануне сообщалось, что первая группа резервистов из Крыма и Севастополя отправится на подготовку на полигоны Черноморского флота 27 сентября.В тот же день, 26 сентября, мобилизованные из запаса крымчане и севастопольцы приняли присягу на верность России в Севастополе.Все о мобилизации читайте по ссылке >>

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев, армия и флот, специальная военная операция рф на украине