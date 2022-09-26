Рейтинг@Mail.ru
Когда первая группа резервистов покинет Севастополь - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220926/kogda-pervaya-gruppa-rezervistov-pokinet-sevastopol-1124627885.html
Когда первая группа резервистов покинет Севастополь
Когда первая группа резервистов покинет Севастополь - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Когда первая группа резервистов покинет Севастополь
Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинет Севастополь 27 сентября. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T15:29
2022-09-26T15:44
севастополь
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110773/04/1107730476_0:0:5520:3106_1920x0_80_0_0_769db9f01d08d28d39e4a131ecda7ded.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинет Севастополь 27 сентября. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Уточняется, что численность группы – 600 человек. Среди них – севастопольцы и крымчане, которые проходят в Севастополе переподготовку.Торжественная отправка мобилизованных состоится 27 сентября.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как позже отметил министр обороны Серей Шойгу, это было необходимо для того, чтобы укрепить позиции российской армии на линии соприкосновения протяженностью 1 км и усилить контроль на освобожденных территориях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса страны.23 сентября правительство Севастополя приняло решение о выплате каждому мобилизованному в регионе 200 тысяч рублей. Губернатор Михаил Развожаев пообещал по обращениям разобраться со всеми спорными ситуациями, возникающими в процессе мобилизации. Об аналогичных мерах поддержки объявили в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе и пообещал лично оценить условия, в которых будут находиться здесь резервисты и их экипировку во время своего визита в Севастополь 26 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html
https://crimea.ria.ru/20220925/razvozhaev-poyasnil-status-mobilizovannykh-voennoobyazannykh-1124618538.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110773/04/1107730476_0:0:4908:3680_1920x0_80_0_0_d486d10af55b9aa2aabaaf2dc2890c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, частичная мобилизация
Когда первая группа резервистов покинет Севастополь

Первая группа мобилизованных из Севастополя и Крыма отправится на подготовку 27 сентября

15:29 26.09.2022 (обновлено: 15:44 26.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОтправка призывников в армию
Отправка призывников в армию - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинет Севастополь 27 сентября. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Первая партия призванных в регионе в ходе частичной мобилизации военнослужащих <…> направятся на полигоны Черноморского флота для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений", – говорится в сообщении.
Уточняется, что численность группы – 600 человек. Среди них – севастопольцы и крымчане, которые проходят в Севастополе переподготовку.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 13:53
Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
Торжественная отправка мобилизованных состоится 27 сентября.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как позже отметил министр обороны Серей Шойгу, это было необходимо для того, чтобы укрепить позиции российской армии на линии соприкосновения протяженностью 1 км и усилить контроль на освобожденных территориях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса страны.
23 сентября правительство Севастополя приняло решение о выплате каждому мобилизованному в регионе 200 тысяч рублей. Губернатор Михаил Развожаев пообещал по обращениям разобраться со всеми спорными ситуациями, возникающими в процессе мобилизации.
Люди на пункте предварительного сбора граждан, подлежащих частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 17:41
Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных
Об аналогичных мерах поддержки объявили в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе и пообещал лично оценить условия, в которых будут находиться здесь резервисты и их экипировку во время своего визита в Севастополь 26 сентября.
 
СевастопольЧастичная мобилизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:39На одной из ниток "Северного потока – 2" произошло ЧП
15:29Когда первая группа резервистов покинет Севастополь
15:04Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
14:45Женщина погибла под колесами иномарки в Крыму
14:34Ростуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров
13:59Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
13:46Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур
13:38Крымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.
13:26Стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник – СК
13:20Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"
12:33ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"
12:16ВСУ обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС - МО РФ
12:10Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
12:03Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским
11:54Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти
11:50В Севастополе на одном из рынков загорелся торговый павильон
11:40Мобилизованным россиянам сохранят работу и засчитают службу в стаж
11:15Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске
11:11По ЛНР за три дня выпустили 62 ракеты HIMARS
10:58Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска – есть погибшие и раненые
Лента новостейМолния