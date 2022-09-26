https://crimea.ria.ru/20220926/kogda-pervaya-gruppa-rezervistov-pokinet-sevastopol-1124627885.html

Когда первая группа резервистов покинет Севастополь

Когда первая группа резервистов покинет Севастополь - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Когда первая группа резервистов покинет Севастополь

Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинет Севастополь 27 сентября. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T15:29

2022-09-26T15:29

2022-09-26T15:44

севастополь

частичная мобилизация

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Первая группа резервистов из Крыма, призванных для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, покинет Севастополь 27 сентября. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Уточняется, что численность группы – 600 человек. Среди них – севастопольцы и крымчане, которые проходят в Севастополе переподготовку.Торжественная отправка мобилизованных состоится 27 сентября.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как позже отметил министр обороны Серей Шойгу, это было необходимо для того, чтобы укрепить позиции российской армии на линии соприкосновения протяженностью 1 км и усилить контроль на освобожденных территориях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса страны.23 сентября правительство Севастополя приняло решение о выплате каждому мобилизованному в регионе 200 тысяч рублей. Губернатор Михаил Развожаев пообещал по обращениям разобраться со всеми спорными ситуациями, возникающими в процессе мобилизации. Об аналогичных мерах поддержки объявили в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе и пообещал лично оценить условия, в которых будут находиться здесь резервисты и их экипировку во время своего визита в Севастополь 26 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html

https://crimea.ria.ru/20220925/razvozhaev-poyasnil-status-mobilizovannykh-voennoobyazannykh-1124618538.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, частичная мобилизация