https://crimea.ria.ru/20220923/kogda-mobilizovannym-na-svo-v-sevastopole-vyplatyat-po-200-tysyach-1124602571.html
Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч
Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту финансов города ускорить процесс перевода денежных средств для мобилизованных для участия в СВО,... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T16:16
2022-09-23T16:16
2022-09-23T16:16
севастополь
частичная мобилизация
михаил развожаев
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119865109_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_913e29c7174b599a0383ca3292803389.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту финансов города ускорить процесс перевода денежных средств для мобилизованных для участия в СВО, чтобы выплаты могли произвести в начале следующей недели, 26 – 27 сентября. Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.До этого в ходе своего доклада директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина заявила, что средства по всем принятым заявлениям будут начислены в тот же день, как только из департамента финансов "поставят деньги"."Из опыта – сутки, максимум двое банки переводят средства", – отметила она.По словам Сулягиной, восемь специалистов департамента уже находятся в воинской части и начали принимать заявления. В выходные эта работа также будет продолжена.Деньги для выплат тем, кто подлежит частичной мобилизации и призывается из запаса, выделят из резервного фонда правительства Севастополя и будут выплачивать из расчета 200 тысяч рублей на человека.Соответствующее решение в правительстве Севастополя приняли накануне, 22 сентября. Об аналогичных мерах поддержки мобилизованных для участия в СВО в тот же день объявили в Крыму.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119865109_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2e125aa2d345b60177563e1b08ff969c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, частичная мобилизация, михаил развожаев, армия и флот
Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч
Развожаев поручил выплатить 200 тыс. мобилизованным на СВО в Севастополе 26 -27 сентября
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту финансов города ускорить процесс перевода денежных средств для мобилизованных для участия в СВО, чтобы выплаты могли произвести в начале следующей недели, 26 – 27 сентября. Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.
"Я прошу финансовые средства довести в максимально короткий срок, чтобы в понедельник, край – вторник эти выплаты были", – сказал Развожаев.
До этого в ходе своего доклада директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина заявила, что средства по всем принятым заявлениям будут начислены в тот же день, как только из департамента финансов "поставят деньги".
"Из опыта – сутки, максимум двое банки переводят средства", – отметила она.
По словам Сулягиной, восемь специалистов департамента уже находятся в воинской части и начали принимать заявления. В выходные эта работа также будет продолжена.
Деньги для выплат тем, кто подлежит частичной мобилизации и призывается из запаса, выделят из резервного фонда правительства Севастополя и будут выплачивать из расчета 200 тысяч рублей на человека.
Об аналогичных мерах поддержки мобилизованных для участия в СВО в тот же день объявили в Крыму
.