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Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч
Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту финансов города ускорить процесс перевода денежных средств для мобилизованных для участия в СВО,... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T16:16
2022-09-23T16:16
севастополь
частичная мобилизация
михаил развожаев
армия и флот
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту финансов города ускорить процесс перевода денежных средств для мобилизованных для участия в СВО, чтобы выплаты могли произвести в начале следующей недели, 26 – 27 сентября. Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.До этого в ходе своего доклада директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина заявила, что средства по всем принятым заявлениям будут начислены в тот же день, как только из департамента финансов "поставят деньги"."Из опыта – сутки, максимум двое банки переводят средства", – отметила она.По словам Сулягиной, восемь специалистов департамента уже находятся в воинской части и начали принимать заявления. В выходные эта работа также будет продолжена.Деньги для выплат тем, кто подлежит частичной мобилизации и призывается из запаса, выделят из резервного фонда правительства Севастополя и будут выплачивать из расчета 200 тысяч рублей на человека.Соответствующее решение в правительстве Севастополя приняли накануне, 22 сентября. Об аналогичных мерах поддержки мобилизованных для участия в СВО в тот же день объявили в Крыму.
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РИА Новости Крым
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севастополь, частичная мобилизация, михаил развожаев, армия и флот
Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч

Развожаев поручил выплатить 200 тыс. мобилизованным на СВО в Севастополе 26 -27 сентября

16:16 23.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту финансов города ускорить процесс перевода денежных средств для мобилизованных для участия в СВО, чтобы выплаты могли произвести в начале следующей недели, 26 – 27 сентября. Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.
"Я прошу финансовые средства довести в максимально короткий срок, чтобы в понедельник, край – вторник эти выплаты были", – сказал Развожаев.
До этого в ходе своего доклада директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина заявила, что средства по всем принятым заявлениям будут начислены в тот же день, как только из департамента финансов "поставят деньги".
"Из опыта – сутки, максимум двое банки переводят средства", – отметила она.
По словам Сулягиной, восемь специалистов департамента уже находятся в воинской части и начали принимать заявления. В выходные эта работа также будет продолжена.
Деньги для выплат тем, кто подлежит частичной мобилизации и призывается из запаса, выделят из резервного фонда правительства Севастополя и будут выплачивать из расчета 200 тысяч рублей на человека.
Соответствующее решение в правительстве Севастополя приняли накануне, 22 сентября.
Об аналогичных мерах поддержки мобилизованных для участия в СВО в тот же день объявили в Крыму.
 
СевастопольЧастичная мобилизацияМихаил РазвожаевАрмия и флот
 
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