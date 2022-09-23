https://crimea.ria.ru/20220923/kogda-mobilizovannym-na-svo-v-sevastopole-vyplatyat-po-200-tysyach-1124602571.html

Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч

Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту финансов города ускорить процесс перевода денежных средств для мобилизованных для участия в СВО,... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T16:16

2022-09-23T16:16

2022-09-23T16:16

севастополь

частичная мобилизация

михаил развожаев

армия и флот

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту финансов города ускорить процесс перевода денежных средств для мобилизованных для участия в СВО, чтобы выплаты могли произвести в начале следующей недели, 26 – 27 сентября. Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.До этого в ходе своего доклада директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина заявила, что средства по всем принятым заявлениям будут начислены в тот же день, как только из департамента финансов "поставят деньги"."Из опыта – сутки, максимум двое банки переводят средства", – отметила она.По словам Сулягиной, восемь специалистов департамента уже находятся в воинской части и начали принимать заявления. В выходные эта работа также будет продолжена.Деньги для выплат тем, кто подлежит частичной мобилизации и призывается из запаса, выделят из резервного фонда правительства Севастополя и будут выплачивать из расчета 200 тысяч рублей на человека.Соответствующее решение в правительстве Севастополя приняли накануне, 22 сентября. Об аналогичных мерах поддержки мобилизованных для участия в СВО в тот же день объявили в Крыму.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, частичная мобилизация, михаил развожаев, армия и флот