https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannym-sevastopoltsam-vyplatyat-po-200-tysyach-rubley-1124596967.html

Мобилизованным севастопольцам выплатят по 200 тысяч рублей

Мобилизованным севастопольцам выплатят по 200 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Мобилизованным севастопольцам выплатят по 200 тысяч рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Выделить единоразовую помощь в 200 тысяч рублей всем мобилизованным севастопольцам решило правительство региона. В... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T10:43

2022-09-23T10:43

2022-09-23T10:43

севастополь

армия и флот

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Выделить единоразовую помощь в 200 тысяч рублей всем мобилизованным севастопольцам решило правительство региона. В регионе планируется призвать 3-4% запасников. Об этом в эфире телеканала "СТВ" сообщил губернатор Михаил Развожаев. Губернатор уточнил, что вопрос экипировки мобилизованных город также решит. Помимо этого, на базе волонтерского штаба "Мы вместе" откроется горячая линия для получивших повестки и членов их семей. Линия должна заработать с понедельника 26 сентября, номер телефона власти озвучат дополнительно. По словам Развожаева, сотрудники севастопольского военкомата работают в круглосуточном режиме. У военкоматов образуются очереди, приходят и те горожане, кто еще не успел получить повестку. Вчера об аналогичных мерах материальной поддержки заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По информации Аксенова, заявление на выплату 200 тысяч рублей можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.

https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannye-v-simferopole-proydut-perepodgotovku-v-sevastopole-1124595141.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, армия и флот