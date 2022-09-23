https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannym-sevastopoltsam-vyplatyat-po-200-tysyach-rubley-1124596967.html
Мобилизованным севастопольцам выплатят по 200 тысяч рублей
Мобилизованным севастопольцам выплатят по 200 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Мобилизованным севастопольцам выплатят по 200 тысяч рублей
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Выделить единоразовую помощь в 200 тысяч рублей всем мобилизованным севастопольцам решило правительство региона. В... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T10:43
2022-09-23T10:43
2022-09-23T10:43
севастополь
армия и флот
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Выделить единоразовую помощь в 200 тысяч рублей всем мобилизованным севастопольцам решило правительство региона. В регионе планируется призвать 3-4% запасников. Об этом в эфире телеканала "СТВ" сообщил губернатор Михаил Развожаев. Губернатор уточнил, что вопрос экипировки мобилизованных город также решит. Помимо этого, на базе волонтерского штаба "Мы вместе" откроется горячая линия для получивших повестки и членов их семей. Линия должна заработать с понедельника 26 сентября, номер телефона власти озвучат дополнительно. По словам Развожаева, сотрудники севастопольского военкомата работают в круглосуточном режиме. У военкоматов образуются очереди, приходят и те горожане, кто еще не успел получить повестку. Вчера об аналогичных мерах материальной поддержки заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По информации Аксенова, заявление на выплату 200 тысяч рублей можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.
https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannye-v-simferopole-proydut-perepodgotovku-v-sevastopole-1124595141.html
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севастополь, армия и флот
Мобилизованным севастопольцам выплатят по 200 тысяч рублей
Мобилизованные севастопольцы получат по 200 тысяч рублей из регионального бюджета
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Выделить единоразовую помощь в 200 тысяч рублей всем мобилизованным севастопольцам решило правительство региона. В регионе планируется призвать 3-4% запасников. Об этом в эфире телеканала "СТВ" сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Будет заключаться контракт и (выплачиваться) такое же денежное содержание, как всем другим контрактникам в российской армии, о чем сообщило министерство обороны. Но на первом этапе все равно все организационные вопросы нужно будет как-то решать. Поэтому сегодня приняли решение, что каждый из севастопольцев, кто отправится из резерва служить, получит по 200 тысяч рублей", – прокомментировал Развожаев.
Губернатор уточнил, что вопрос экипировки мобилизованных город также решит.
Помимо этого, на базе волонтерского штаба "Мы вместе" откроется горячая линия для получивших повестки и членов их семей. Линия должна заработать с понедельника 26 сентября, номер телефона власти озвучат дополнительно.
По словам Развожаева, сотрудники севастопольского военкомата работают в круглосуточном режиме. У военкоматов образуются очереди, приходят и те горожане, кто еще не успел получить повестку.
Вчера об аналогичных мерах материальной поддержки
заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По информации Аксенова, заявление на выплату 200 тысяч рублей можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.