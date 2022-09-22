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Мобилизованные крымчане получат по 200 тысяч рублей - Аксенов - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Мобилизованные крымчане получат по 200 тысяч рублей - Аксенов
Мобилизованные крымчане получат по 200 тысяч рублей - Аксенов - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Мобилизованные крымчане получат по 200 тысяч рублей - Аксенов
Каждый мобилизованный житель Крыма получит единоразовую выплату в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T14:05
2022-09-22T14:05
крым
сергей аксенов
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Каждый мобилизованный житель Крыма получит единоразовую выплату в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, вся актуальная информация, а также ответы на вопросы участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей будут размещаться на портале правительства РК.Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина &gt;&gt;Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.Ранее глава Крыма Аксенов выразил мнение, что меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне.
https://crimea.ria.ru/20220922/v-krymu-otkryli-chat-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-i-ikh-semey--1124581934.html
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крым, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, армия и флот
Мобилизованные крымчане получат по 200 тысяч рублей - Аксенов

Глава РК Аксенов: каждому мобилизованному крымчанину выплатят единоразово 200 тысяч рублей

14:05 22.09.2022
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Каждый мобилизованный житель Крыма получит единоразовую выплату в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тысяч рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, вся актуальная информация, а также ответы на вопросы участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей будут размещаться на портале правительства РК.
Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина >>
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
Ранее глава Крыма Аксенов выразил мнение, что меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне.
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КрымСергей АксеновСпециальная военная операция РФ на УкраинеАрмия и флот
 
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