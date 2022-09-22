https://crimea.ria.ru/20220922/mobilizovannye-krymchane-poluchat-po-200-tysyach-rubley---aksenov-1124586302.html

Мобилизованные крымчане получат по 200 тысяч рублей - Аксенов

Мобилизованные крымчане получат по 200 тысяч рублей - Аксенов - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Мобилизованные крымчане получат по 200 тысяч рублей - Аксенов

Каждый мобилизованный житель Крыма получит единоразовую выплату в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T14:05

2022-09-22T14:05

2022-09-22T14:05

крым

сергей аксенов

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Каждый мобилизованный житель Крыма получит единоразовую выплату в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, вся актуальная информация, а также ответы на вопросы участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей будут размещаться на портале правительства РК.Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина >>Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.Ранее глава Крыма Аксенов выразил мнение, что меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне.

https://crimea.ria.ru/20220922/v-krymu-otkryli-chat-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-i-ikh-semey--1124581934.html

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крым, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, армия и флот