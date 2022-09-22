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Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина
Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина
Объявленная в среду частичная мобилизация в России не будет касаться тех, кто не служил и не имеет военного опыта. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T09:56
2022-09-22T09:58
закон и право
специальная военная операция рф на украине
вячеслав володин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Объявленная в среду частичная мобилизация в России не будет касаться тех, кто не служил и не имеет военного опыта. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он также отметил, что сейчас против наших солдат воюют не только украинские войска, но и силы НАТО.Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор &gt;&gt;"Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил", — отметил спикер парламента.Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
https://crimea.ria.ru/20220922/v-krymu-otkryli-chat-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-i-ikh-semey--1124581934.html
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РИА Новости Крым
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закон и право, специальная военная операция рф на украине, вячеслав володин, общество
Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина

Спикер Госдумы Володин объяснил, кого мобилизуют в первую очередь

09:56 22.09.2022 (обновлено: 09:58 22.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Объявленная в среду частичная мобилизация в России не будет касаться тех, кто не служил и не имеет военного опыта. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность. Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что сейчас против наших солдат воюют не только украинские войска, но и силы НАТО.
Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор >>
"Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил", — отметил спикер парламента.
Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
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