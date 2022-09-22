https://crimea.ria.ru/20220922/kogo-mobilizuyut-v-pervuyu-ochered---razyasnenie-volodina-1124582092.html

Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина

Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Кого мобилизуют в первую очередь - разъяснение Володина

Объявленная в среду частичная мобилизация в России не будет касаться тех, кто не служил и не имеет военного опыта. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T09:56

2022-09-22T09:56

2022-09-22T09:58

закон и право

специальная военная операция рф на украине

вячеслав володин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Объявленная в среду частичная мобилизация в России не будет касаться тех, кто не служил и не имеет военного опыта. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он также отметил, что сейчас против наших солдат воюют не только украинские войска, но и силы НАТО.Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор >>"Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил", — отметил спикер парламента.Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.

https://crimea.ria.ru/20220922/v-krymu-otkryli-chat-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-i-ikh-semey--1124581934.html

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закон и право, специальная военная операция рф на украине, вячеслав володин, общество