https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-sevastopole-proydet-mobilizatsiya-rezervistov-dlya-svo--gubernator-1124578675.html

Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор

Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор

В Севастополе большинство повесток с призывом граждан из запаса для прохождения воинской службы в соответствии с указом президента РФ об объявлении частичной... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T17:39

2022-09-21T17:39

2022-09-21T17:40

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе большинство повесток с призывом граждан из запаса для прохождения воинской службы в соответствии с указом президента РФ об объявлении частичной мобилизации в России от 21 сентября, вручат сегодня. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.Те, кому не вручат повестки сегодня, получат их завтра, добавил Развожаев.Он подчеркнул, что время, отведенное на эти мероприятия ограничено, поэтому к разносу повесток привлекут сотрудников муниципальных органов.По словам Развожаева, из всех запасников, стоящих сегодня на учете в Севастополе, в рамках мобилизации будет выбрано 3-4%. Сколько именно это людей, губернатор не уточнил, отметив, что это "закрытая информация".Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ, отбираться будут прежде всего люди, прошедшие военную службу и имеющие нужные военно-учетные специальности."Первая задача, которая стоит перед Севастополем, это отбор точечный для решения самых оперативных задач, которые стоят перед нашими Вооруженными Силами. В приоритете те, у кого есть реальный боевой опыт. Таких людей в Севастополе достаточно много", – отметил губернатор.Он добавил, что приветствоваться будет и добровольный приход людей, которые обладают заявленными МО "характеристиками", отметив, что уже сегодня поступило много звонков от людей, которые еще не получали повесток.Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране, о чем сообщил во время своего специального видеообращения утром 21 сентября.Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов по всей стране.

https://crimea.ria.ru/20220921/glava-chechni-kadyrov-vyskazalsya-o-mobilizatsii-v-rossii-1124577566.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, крым