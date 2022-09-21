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Путин заявил о частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Путин заявил о частичной мобилизации
Путин заявил о частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Путин заявил о частичной мобилизации
В России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении в среду. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:10
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владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении в среду.Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, подчеркнул он.Президент уточнил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.
https://crimea.ria.ru/20220920/yurist-razyasnil-pravila-prizyva-na-voennye-sbory-1124566091.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), общество, новости
Путин заявил о частичной мобилизации

В России объявлена частичная мобилизация

09:10 21.09.2022 (обновлено: 09:26 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Николай Журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении в среду.
"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Путин.
Отправка призывников из Крыма на службу в армию - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы
Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, подчеркнул он.
Президент уточнил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.
Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)ОбществоНовости
 
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