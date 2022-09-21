https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html
Путин заявил о частичной мобилизации
Путин заявил о частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Путин заявил о частичной мобилизации
В России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении в среду. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:10
2022-09-21T09:10
2022-09-21T09:26
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении в среду.Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, подчеркнул он.Президент уточнил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.
https://crimea.ria.ru/20220920/yurist-razyasnil-pravila-prizyva-na-voennye-sbory-1124566091.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), общество, новости
Путин заявил о частичной мобилизации
В России объявлена частичная мобилизация
09:10 21.09.2022 (обновлено: 09:26 21.09.2022)