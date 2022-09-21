https://crimea.ria.ru/20220921/aksenov-prizval-uravnyat-mery-podderzhki-uchastnikov-svo-v-regionakh-1124579258.html
Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах
Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах
Меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T18:12
2022-09-21T18:12
2022-09-21T18:17
сергей аксенов
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121010324_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a52ff8f08ed06b4d50436c1ac8d29bea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Вместе с тем Аксенов добавил, что задача по мобилизации населения в Крыму будет выполнена в полном объеме: в муниципалитетах и военкоматах уже подготовлены списки подлежащих призыву граждан. Кроме того, в течение недели правительство республики сформирует предложения по мерам поддержки военнослужащих.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, как будет проходить мобилизация резервистов для СВО.
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121010324_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_7c206aa1dd098f60bfb126d6fc942cbf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, армия и флот
Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах
Глава Крыма Аксенов: меры поддержки участников СВО должны утвердить на федеральном уровне
18:12 21.09.2022 (обновлено: 18:17 21.09.2022)