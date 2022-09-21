https://crimea.ria.ru/20220921/aksenov-prizval-uravnyat-mery-podderzhki-uchastnikov-svo-v-regionakh-1124579258.html

Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах

Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах

Меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T18:12

2022-09-21T18:12

2022-09-21T18:17

сергей аксенов

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Вместе с тем Аксенов добавил, что задача по мобилизации населения в Крыму будет выполнена в полном объеме: в муниципалитетах и военкоматах уже подготовлены списки подлежащих призыву граждан. Кроме того, в течение недели правительство республики сформирует предложения по мерам поддержки военнослужащих.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, как будет проходить мобилизация резервистов для СВО.

https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html

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2022

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сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, армия и флот