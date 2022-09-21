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Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах
Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах
Меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T18:12
2022-09-21T18:17
сергей аксенов
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Вместе с тем Аксенов добавил, что задача по мобилизации населения в Крыму будет выполнена в полном объеме: в муниципалитетах и военкоматах уже подготовлены списки подлежащих призыву граждан. Кроме того, в течение недели правительство республики сформирует предложения по мерам поддержки военнослужащих.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, как будет проходить мобилизация резервистов для СВО.
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html
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сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, армия и флот
Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах

Глава Крыма Аксенов: меры поддержки участников СВО должны утвердить на федеральном уровне

18:12 21.09.2022 (обновлено: 18:17 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Меры поддержки участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковы для всех субъектов России и приняты на федеральном уровне. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Я считаю, что с точки зрения мер поддержки недопустимо, чтобы регионы соревновались между собой, как это было в ковид. В данном случае разные финансовые возможности и обеспеченность каждого региона, в том числе Крыма, не позволят соревноваться с крупными субъектами. Считают, что данные меры должны быть уравнены для всех без исключения участников СВО на федеральном уровне", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем Аксенов добавил, что задача по мобилизации населения в Крыму будет выполнена в полном объеме: в муниципалитетах и военкоматах уже подготовлены списки подлежащих призыву граждан. Кроме того, в течение недели правительство республики сформирует предложения по мерам поддержки военнослужащих.
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11:18
Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, как будет проходить мобилизация резервистов для СВО.
 
Сергей АксеновСпециальная военная операция РФ на УкраинеАрмия и флот
 
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18:12Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах
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