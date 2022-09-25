https://crimea.ria.ru/20220925/razvozhaev-otsenil-rabotu-s-mobilizovannymi-sevastopoltsami-1124617795.html

Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами

Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами и заявил об устранении ошибок некорректного призыва граждан. РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T16:11

2022-09-25T16:11

2022-09-25T16:11

частичная мобилизация

михаил развожаев

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119863733_0:36:1620:947_1920x0_80_0_0_7df6e6cf80edb550a46608ad4baa4439.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами и заявил об устранении ошибок некорректного призыва граждан.Развожаев посетил военный комиссариат Севастополя, а также военкоматы Ленинского и Нахимовского районов. Он напомнил, что все спорные ситуации находятся под контролем и будут рассмотрены. В частности, губернатор выделил ситуацию с мобилизацией сотрудников организаций связи.Кроме того, Развожаев ответил на вопрос о единоразовой выплате мобилизованным в размере 200 тысяч рублей. По его словам, этот вопрос решается специалистами Департамента соцзащиты правительства Севастополя, которые работают на месте."Как только мобилизованные приезжают туда (в войсковые части – прим.), начинается оформление. Если нет банковской карты, тоже на месте сделают ее. Деньги придут на карту в течение пары дней после подписания контракта", – отметил губернатор.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о выполнении плана по призыву в рамках частичной мобилизации военнообязанных в республике.

https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, михаил развожаев, севастополь