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Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами
Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами и заявил об устранении ошибок некорректного призыва граждан. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T16:11
2022-09-25T16:11
2022-09-25T16:11
частичная мобилизация
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами и заявил об устранении ошибок некорректного призыва граждан.Развожаев посетил военный комиссариат Севастополя, а также военкоматы Ленинского и Нахимовского районов. Он напомнил, что все спорные ситуации находятся под контролем и будут рассмотрены. В частности, губернатор выделил ситуацию с мобилизацией сотрудников организаций связи.Кроме того, Развожаев ответил на вопрос о единоразовой выплате мобилизованным в размере 200 тысяч рублей. По его словам, этот вопрос решается специалистами Департамента соцзащиты правительства Севастополя, которые работают на месте."Как только мобилизованные приезжают туда (в войсковые части – прим.), начинается оформление. Если нет банковской карты, тоже на месте сделают ее. Деньги придут на карту в течение пары дней после подписания контракта", – отметил губернатор.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о выполнении плана по призыву в рамках частичной мобилизации военнообязанных в республике.
https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html
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частичная мобилизация, михаил развожаев, севастополь
Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами
Губернатор Севастополя Развожаев: во всех спорных ситуациях будем разбираться
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами и заявил об устранении ошибок некорректного призыва граждан.
Развожаев посетил военный комиссариат Севастополя, а также военкоматы Ленинского и Нахимовского районов. Он напомнил, что все спорные ситуации находятся под контролем и будут рассмотрены. В частности, губернатор выделил ситуацию с мобилизацией сотрудников организаций связи.
"Минцифры готовит подробный перечень специальностей по каждому отраслевому направлению, которым будет предоставлена отсрочка от частичной мобилизации, список обещают опубликовать завтра. Поэтому если сейчас призвали тех, кто окажется в этом списке, будем отзывать этих людей", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Развожаев ответил на вопрос о единоразовой выплате мобилизованным в размере 200 тысяч рублей. По его словам, этот вопрос решается специалистами Департамента соцзащиты правительства Севастополя, которые работают на месте.
"Как только мобилизованные приезжают туда (в войсковые части – прим.), начинается оформление. Если нет банковской карты, тоже на месте сделают ее. Деньги придут на карту в течение пары дней после подписания контракта", – отметил губернатор.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о выполнении плана по призыву
в рамках частичной мобилизации военнообязанных в республике.