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Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
Мобилизационные мероприятия в Крыму завершатся сегодня, план по призыву выполнен в полном объеме, заявил глава Республики Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T13:53
2022-09-25T14:38
сергей аксенов
крым
армия и флот
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Мобилизационные мероприятия в Крыму завершатся сегодня, план по призыву выполнен в полном объеме, заявил глава Республики Крыма Сергей Аксенов. В Крыму военкоматы по ошибке отправили не тем людям больше 200 повесток. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. "Более 200 неправильных повесток. Начиная от студентов и многодетных. Ошибки вопиющие. На должность командира отделения мотострелков призвали…. летчика, который уволился по выслуге в 1994", - заявил Олег Крючков. Несмотря на это, Крым практически выполнил план по призыву. Крючков отметил, что исправление ошибок на личном контроле у главы Крыма Сергея Аксенова.Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила губернаторам об ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах и четких критериях отбора военнообязанных, установленных Министерством обороны РФ.
https://crimea.ria.ru/20220925/volodin-prizval-soobschat-o-narusheniyakh-pri-chastichnoy-mobilizatsii-1124615831.html
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сергей аксенов, крым, армия и флот, частичная мобилизация
Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации

Повесток больше не ждем: Крым выполнил план частичной мобилизации

13:53 25.09.2022 (обновлено: 14:38 25.09.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Мобилизационные мероприятия в Крыму завершатся сегодня, план по призыву выполнен в полном объеме, заявил глава Республики Крыма Сергей Аксенов.
"Хочется выразить благодарность участникам специальной военной операции и тем крымчанам, которые пришли в военкоматы, чтобы мобилизоваться в Вооруженные Силы Российской Федерации. Сегодня до конца дня Крым закончит мобилизационные мероприятия, они выполнены в полном объеме", – сказал Аксенов после церемонии вручения государственных наград казакам-добровольцам штурмового батальона "Таврида" Черноморского казачьего войска.
В Крыму военкоматы по ошибке отправили не тем людям больше 200 повесток. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Более 200 неправильных повесток. Начиная от студентов и многодетных. Ошибки вопиющие. На должность командира отделения мотострелков призвали…. летчика, который уволился по выслуге в 1994", - заявил Олег Крючков.
Несмотря на это, Крым практически выполнил план по призыву. Крючков отметил, что исправление ошибок на личном контроле у главы Крыма Сергея Аксенова.
Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила губернаторам об ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах и четких критериях отбора военнообязанных, установленных Министерством обороны РФ.
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