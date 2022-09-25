https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html

Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации

Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации

Мобилизационные мероприятия в Крыму завершатся сегодня, план по призыву выполнен в полном объеме, заявил глава Республики Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T13:53

2022-09-25T13:53

2022-09-25T14:38

сергей аксенов

крым

армия и флот

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Мобилизационные мероприятия в Крыму завершатся сегодня, план по призыву выполнен в полном объеме, заявил глава Республики Крыма Сергей Аксенов. В Крыму военкоматы по ошибке отправили не тем людям больше 200 повесток. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. "Более 200 неправильных повесток. Начиная от студентов и многодетных. Ошибки вопиющие. На должность командира отделения мотострелков призвали…. летчика, который уволился по выслуге в 1994", - заявил Олег Крючков. Несмотря на это, Крым практически выполнил план по призыву. Крючков отметил, что исправление ошибок на личном контроле у главы Крыма Сергея Аксенова.Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила губернаторам об ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах и четких критериях отбора военнообязанных, установленных Министерством обороны РФ.

https://crimea.ria.ru/20220925/volodin-prizval-soobschat-o-narusheniyakh-pri-chastichnoy-mobilizatsii-1124615831.html

крым

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сергей аксенов, крым, армия и флот, частичная мобилизация