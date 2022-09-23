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Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе
Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе
Мобилизованные крымчане отправляются на переподготовку в Севастополь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с прибывшими в военный... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T08:52
2022-09-23T08:52
армия и флот
крым
общество
сергей аксенов
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные крымчане отправляются на переподготовку в Севастополь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с прибывшими в военный комиссариат и их семьями.Он сообщил, что в понедельник посетит Севастополь и встретится с личным составом, чтобы оценить условия, в которых находятся резервисты и их экипировку."Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле. Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал Правительства Республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе", – написал Аксенов.Он поблагодарил крымчан за гражданскую позицию и мужество, проявленное в сложное для страны время, а семьям – за понимание и поддержку.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.
https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html
https://crimea.ria.ru/20220923/pri-tsare-i-pri-soyuze-kak-provodili-mobilizatsiyu-v-raznoe-vremya-1124590741.html
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РИА Новости Крым
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армия и флот, крым, общество, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине
Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе

Глава Крыма Аксенов сообщил, что мобилизованные пройдут переподготовку в Севастополе

08:52 23.09.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСборный пункт
Сборный пункт
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные крымчане отправляются на переподготовку в Севастополь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с прибывшими в военный комиссариат и их семьями.
"Сегодня в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями, чтобы пообщаться лично перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходить переподготовка и боевое слаживание", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в понедельник посетит Севастополь и встретится с личным составом, чтобы оценить условия, в которых находятся резервисты и их экипировку.
"Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле. Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал Правительства Республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе", – написал Аксенов.
Он поблагодарил крымчан за гражданскую позицию и мужество, проявленное в сложное для страны время, а семьям – за понимание и поддержку.
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