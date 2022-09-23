https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannye-v-simferopole-proydut-perepodgotovku-v-sevastopole-1124595141.html

Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе

Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе

Мобилизованные крымчане отправляются на переподготовку в Севастополь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с прибывшими в военный... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T08:52

2022-09-23T08:52

2022-09-23T08:52

армия и флот

крым

общество

сергей аксенов

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124595105_257:106:1280:681_1920x0_80_0_0_4baa9a62a92391e32b96984398f1df12.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные крымчане отправляются на переподготовку в Севастополь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с прибывшими в военный комиссариат и их семьями.Он сообщил, что в понедельник посетит Севастополь и встретится с личным составом, чтобы оценить условия, в которых находятся резервисты и их экипировку."Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле. Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал Правительства Республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе", – написал Аксенов.Он поблагодарил крымчан за гражданскую позицию и мужество, проявленное в сложное для страны время, а семьям – за понимание и поддержку.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.

https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html

https://crimea.ria.ru/20220923/pri-tsare-i-pri-soyuze-kak-provodili-mobilizatsiyu-v-raznoe-vremya-1124590741.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, крым, общество, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине