https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-mobilizovannye-rezervisty-prinesli-prisyagu-rossii-1124628407.html

В Севастополе мобилизованные резервисты принесли присягу России

В Севастополе мобилизованные резервисты принесли присягу России - РИА Новости Крым, 26.09.2022

В Севастополе мобилизованные резервисты принесли присягу России

В Севастополе в понедельник присягу России в торжественной обстановке принесли мобилизованные из запаса жители Крыма и Севастополя, ранее проходившие срочную... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T16:16

2022-09-26T16:16

2022-09-26T16:31

крым

севастополь

частичная мобилизация

общество

сергей аксенов

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник присягу России в торжественной обстановке принесли мобилизованные из запаса жители Крыма и Севастополя, ранее проходившие срочную службу при Украине. Готовность резервистов оценили глава республики Сергей Аксенов и губернатор города Михаил Развожаев.По словам Аксенова, в данный момент мобилизованные крымчане проходят переподготовку в Севастополе на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. "Все были готовы, в глазах видел решительность. Чувство уверенности в том, что эти ребята выполнят все поставленные задачи, – вот у нас лично никаких сомнений нет. Уверен, что все родные будут ими гордиться, мы ими гордимся, семьям поможем, поддержим", – сказал Аксенов.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, высокую гражданскую ответственность с момента объявления в России частичной мобилизации проявили "порядка двух тысяч крымчан и севастопольцев", которые "явились выполнить свой долг перед Родиной".Как уточнил заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов, среди этих двух тысяч резервистов – стрелки, гранатометчики, операторы ПТУР, расчеты артиллеристских орудий и водители боевых машин."Сегодня они приняли присягу, начинается подготовка их к выполнению поставленных задач. Какие задачи им будут поставлены, покажет время", – сказал Родионов.Во флоте уточнили, что сегодня присягу на верность России приняли 60 человек. Всем остальным выдали оружие.Ранее сообщалось, что первая группа резервистов, призванных для участия в СВО в рамках частичной мобилизации, покинет Севастополь 27 сентября. Шестьсот военных направятся на полигоны Черноморского флота для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как позже отметил министр обороны Серей Шойгу, это было необходимо для того, чтобы укрепить позиции российской армии на линии соприкосновения протяженностью 1 км и усилить контроль на освобожденных территориях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса страны.

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https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, частичная мобилизация, общество, сергей аксенов, михаил развожаев