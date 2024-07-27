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Путин: слова присяги граждан древнего Херсонеса актуальны и для СВО
Путин: слова присяги граждан древнего Херсонеса актуальны и для СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Путин: слова присяги граждан древнего Херсонеса актуальны и для СВО
Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий СВО, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T11:13
2024-07-27T11:13
2024-07-27T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий СВО, считает президент России Владимир Путин."Мне вот сейчас приходит на ум клятва, которую приносили горожане, херсонессцы своему городу. И так кроме слов, касающихся заботы о благосостоянии Херсонеса и благосостоянии горожан, были и такие слова: "Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа". Вот и то, что происходит в нашей сегодняшней истории, и связано с нашими ребятами на передовой, с проведением специальной военной операции, – это перекликается с той клятвой, которую когда-то жители города давали своей родине", – сказал Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим".Президент РФ отметил, что "ничего не пропадает даром, все остается в сознании, в исторической памяти, и нам тоже не лишним будет вспоминать и те времена, когда город только создавался".Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Для туристов Новый Херсонес отроет двери 30 июля. Читайте также на РИА Новости Крым:В парке Новый Херсонес построят ЗАГССтроительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершеныО человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей
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владимир путин (политик), херсонес, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", крым, новости сво, герои сво, история, общество
Путин: слова присяги граждан древнего Херсонеса актуальны и для СВО
Путин: слова присяги граждан древнего Херсонеса актуальны и для событий СВО
11:13 27.07.2024 (обновлено: 11:37 27.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий СВО, считает президент России Владимир Путин.
"Мне вот сейчас приходит на ум клятва, которую приносили горожане, херсонессцы своему городу. И так кроме слов, касающихся заботы о благосостоянии Херсонеса и благосостоянии горожан, были и такие слова: "Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа". Вот и то, что происходит в нашей сегодняшней истории, и связано с нашими ребятами на передовой, с проведением специальной военной операции, – это перекликается с той клятвой, которую когда-то жители города давали своей родине", – сказал Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим".
Президент РФ отметил, что "ничего не пропадает даром, все остается в сознании, в исторической памяти, и нам тоже не лишним будет вспоминать и те времена, когда город только создавался".
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Для туристов Новый Херсонес отроет двери 30 июля.
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