https://crimea.ria.ru/20240715/o-chelovechestve-i-ego-yazykakh-rasskazyvaet-neobychnyy-krymskiy-muzey-1138877956.html

О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей

О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей - РИА Новости Крым, 15.07.2024

О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей

Здесь, кажется, сами стены говорят на тысяче языков. Тут клинопись рядом с петроглифами, а древние языки – рядом с самыми современными, придуманными... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T20:20

2024-07-15T20:20

2024-07-15T20:20

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крым

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Здесь, кажется, сами стены говорят на тысяче языков. Тут клинопись рядом с петроглифами, а древние языки – рядом с самыми современными, придуманными писателями-фантастами. И все это можно увидеть, услышать, потрогать руками.В небольшом селе Зеленогорье, где живут чуть более 250 человек, появился и развивается музей того, что, казалось бы, нельзя потрогать – музей языков.Современные технологии на службе древностейОснователи музея переехали в Крым из столицы – просто понравился этот крымский уголок. Профессиональный лингвист Евгений Гаврилов и его супруга Татьяна сумели организовать экспозицию так, что неуловимый человеческий язык – сигнальная система – становится видим и осязаем. В помощь – современные технологии.На стене – большая интерактивная карта более семи тысячи языков планеты. Это разработка музея.Он более 20 лет учился лингвистике в лучших учебных заведениях мира, а потом решил свои знания локализовать в Зеленогорском музее, единственном подобном в России.Евгений рассказывает, что интерактивная карта языков мира была создана на грант Минэкономразвития Крыма. Эта же карта предлагается вниманию тех экскурсантов, которые не могут добраться до музея лично: им предлагается виртуальный тур со всеми возможностями присутствия: "Все кнопочки так же можно понажимать", – говорит Евгений.А "понажимать" есть что. Вот из стен торчат трубы. Это рупоры, из которых льется человеческая речь. Она рассказывает не только о том, как звучат самые неожиданные языки, например, языки свиста, но и табуированая речь (и это отнюдь не ненормативная лексика), речь, в которой рода делятся по системе, славянам не привычной:Сексизм и европейская пресса для российского императораЕвгений Гаврилов много путешествовал по миру, на его счету более 30 стран, он знает о языках многое и может увлечь лингвистикой и детей, и взрослых.Наш фотограф, кажется, немного женоненавистник, потому что его эта информация радует: "Будет меньше говорить и думать перед каждым своим словом".А вот еще одна новинка собрания, тоже интерактивная – оптический телеграф. Использовался в первой половине 19 века, когда еще проводного телеграфа не существовало. Восьмиметровые башни выстраивали на расстоянии в 10 километрах друг от друга, и каждая комбинация перекладин на них обозначала ту или иную букву или цифру.На одной из стен – барабаны. И это не музыкальный инструмент, а тоже инструмент для выражения языка – так называемые говорящие барабаны из Западной Африки. С их помощью местные племена имитируют интонацию человеческой речи и могут передавать сообщения на множество километров, пробарабанивая ее.На втором этаже экспозиции тоже есть экспонаты, которые звучат, но на большинство из них надо смотреть и читать их. Хотя и тут есть ящик со слуховой трубой – лингволот. Он звучит праславянскимии и древнеславянскими языками и на 11 диалектах русского. Среди них – нинильчикский диалект жителей Аляски. Это русский, оказавшийся вдалеке от родины, оторванным и "замороженным" в том состоянии, в каком на нем говорили русские первооткрыватели Аляски в 18 веке. Сегодня людей, помнящих этот язык, единицы.Камни, цветы и лингвистикаРядом с петроглифами на крымской гальке засушенные цветы под стеклом. Это тоже – особый галантный язык. На нем изъяснялись дамы и кавалеры. Вместо фразы в записке – сухой цветочек в книге или бутоньерка, приколотая на грудь. С легкомысленными цветиками соседствуют молитвенные свитки.Необычные экспонаты Евгений сам привозит из поездок, им дарят их антропологи и лингвисты со всего мира, соратники и друзья.Обращаю внимание на необычную письменность на пальмовых листьях. Буквы все округлые, как будто узор."Это язык лана, так называемый древне-тайский. Здесь изображены буддийские тексты Материал письма очень часто обуславливал форму символов. Если на пальмовом листе делать прямые царапины, то он разойдется. Сейчас уже на пальмовых листьях в той же Бирме никто не пишет, а форма символов осталась. А на камнях изначально писали прямыми символами – клинописью, например", – объясняет Евгений.Здесь же и примеры современных искусственных языков – в том числе из эпопеи Толкиена про хоббитов или из фильма "Аватар".Трогать языки рукамиСреди экспонатов есть и диковинные – как рукопись Войнича с придуманными словами на придуманном языке для придуманных явлений, так и очень дорогие, как, например, даосская священная Нефритовая книга небес, в которой каждая страница сделана из нефрита: восемь листов даосской версии сотворения мира.Здесь практически нет экспонатов под стеклом. Музей языков живет, пока людям интересно , пока они могут увидеть, услышать, пощупать, сказать и написать.В книге отзывов отметились студенты и школьники, обычные туристы из разных уголков России. Но в этой глуши были и необычные посетители.Музей языков мира стал официальным партнером Института языкознания РАН в области просвещения и получил статус социального предприятия.Месяц назад в крошечное Зеленогорье из далекой Америки приехал Джордж. Джордж работает в пекарне в Бруклине, но очень интересуется языками и Россией."Выяснилось, что он узнал в интернете информацию о нашем музее и взял билеты через Стамбул в Москву, в Крым на поезде из Москвы приехал. Ярый русофил, на майке надпись – "русские не сдаются". Расспрашивал про ситуацию в Крыму, про языки. Я сказал, что у нас три официальных языка – русский, украинский и крымско-татарский, подарил ему свежие газеты на этих языках. Он говорит: я буду их в Америке всем показывать в ответ на слова об угнетении тех или иных народов", – рассказывает Евгений Гаврилов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов РыжовыхКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияВ Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, музеи крыма, искусство , общество