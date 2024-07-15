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О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей
О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей - РИА Новости Крым, 15.07.2024
О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей
Здесь, кажется, сами стены говорят на тысяче языков. Тут клинопись рядом с петроглифами, а древние языки – рядом с самыми современными, придуманными... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T20:20
2024-07-15T20:20
культура
крым
музеи крыма
искусство
общество
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Здесь, кажется, сами стены говорят на тысяче языков. Тут клинопись рядом с петроглифами, а древние языки – рядом с самыми современными, придуманными писателями-фантастами. И все это можно увидеть, услышать, потрогать руками.В небольшом селе Зеленогорье, где живут чуть более 250 человек, появился и развивается музей того, что, казалось бы, нельзя потрогать – музей языков.Современные технологии на службе древностейОснователи музея переехали в Крым из столицы – просто понравился этот крымский уголок. Профессиональный лингвист Евгений Гаврилов и его супруга Татьяна сумели организовать экспозицию так, что неуловимый человеческий язык – сигнальная система – становится видим и осязаем. В помощь – современные технологии.На стене – большая интерактивная карта более семи тысячи языков планеты. Это разработка музея.Он более 20 лет учился лингвистике в лучших учебных заведениях мира, а потом решил свои знания локализовать в Зеленогорском музее, единственном подобном в России.Евгений рассказывает, что интерактивная карта языков мира была создана на грант Минэкономразвития Крыма. Эта же карта предлагается вниманию тех экскурсантов, которые не могут добраться до музея лично: им предлагается виртуальный тур со всеми возможностями присутствия: "Все кнопочки так же можно понажимать", – говорит Евгений.А "понажимать" есть что. Вот из стен торчат трубы. Это рупоры, из которых льется человеческая речь. Она рассказывает не только о том, как звучат самые неожиданные языки, например, языки свиста, но и табуированая речь (и это отнюдь не ненормативная лексика), речь, в которой рода делятся по системе, славянам не привычной:Сексизм и европейская пресса для российского императораЕвгений Гаврилов много путешествовал по миру, на его счету более 30 стран, он знает о языках многое и может увлечь лингвистикой и детей, и взрослых.Наш фотограф, кажется, немного женоненавистник, потому что его эта информация радует: "Будет меньше говорить и думать перед каждым своим словом".А вот еще одна новинка собрания, тоже интерактивная – оптический телеграф. Использовался в первой половине 19 века, когда еще проводного телеграфа не существовало. Восьмиметровые башни выстраивали на расстоянии в 10 километрах друг от друга, и каждая комбинация перекладин на них обозначала ту или иную букву или цифру.На одной из стен – барабаны. И это не музыкальный инструмент, а тоже инструмент для выражения языка – так называемые говорящие барабаны из Западной Африки. С их помощью местные племена имитируют интонацию человеческой речи и могут передавать сообщения на множество километров, пробарабанивая ее.На втором этаже экспозиции тоже есть экспонаты, которые звучат, но на большинство из них надо смотреть и читать их. Хотя и тут есть ящик со слуховой трубой – лингволот. Он звучит праславянскимии и древнеславянскими языками и на 11 диалектах русского. Среди них – нинильчикский диалект жителей Аляски. Это русский, оказавшийся вдалеке от родины, оторванным и "замороженным" в том состоянии, в каком на нем говорили русские первооткрыватели Аляски в 18 веке. Сегодня людей, помнящих этот язык, единицы.Камни, цветы и лингвистикаРядом с петроглифами на крымской гальке засушенные цветы под стеклом. Это тоже – особый галантный язык. На нем изъяснялись дамы и кавалеры. Вместо фразы в записке – сухой цветочек в книге или бутоньерка, приколотая на грудь. С легкомысленными цветиками соседствуют молитвенные свитки.Необычные экспонаты Евгений сам привозит из поездок, им дарят их антропологи и лингвисты со всего мира, соратники и друзья.Обращаю внимание на необычную письменность на пальмовых листьях. Буквы все округлые, как будто узор."Это язык лана, так называемый древне-тайский. Здесь изображены буддийские тексты Материал письма очень часто обуславливал форму символов. Если на пальмовом листе делать прямые царапины, то он разойдется. Сейчас уже на пальмовых листьях в той же Бирме никто не пишет, а форма символов осталась. А на камнях изначально писали прямыми символами – клинописью, например", – объясняет Евгений.Здесь же и примеры современных искусственных языков – в том числе из эпопеи Толкиена про хоббитов или из фильма "Аватар".Трогать языки рукамиСреди экспонатов есть и диковинные – как рукопись Войнича с придуманными словами на придуманном языке для придуманных явлений, так и очень дорогие, как, например, даосская священная Нефритовая книга небес, в которой каждая страница сделана из нефрита: восемь листов даосской версии сотворения мира.Здесь практически нет экспонатов под стеклом. Музей языков живет, пока людям интересно , пока они могут увидеть, услышать, пощупать, сказать и написать.В книге отзывов отметились студенты и школьники, обычные туристы из разных уголков России. Но в этой глуши были и необычные посетители.Музей языков мира стал официальным партнером Института языкознания РАН в области просвещения и получил статус социального предприятия.Месяц назад в крошечное Зеленогорье из далекой Америки приехал Джордж. Джордж работает в пекарне в Бруклине, но очень интересуется языками и Россией."Выяснилось, что он узнал в интернете информацию о нашем музее и взял билеты через Стамбул в Москву, в Крым на поезде из Москвы приехал. Ярый русофил, на майке надпись – "русские не сдаются". Расспрашивал про ситуацию в Крыму, про языки. Я сказал, что у нас три официальных языка – русский, украинский и крымско-татарский, подарил ему свежие газеты на этих языках. Он говорит: я буду их в Америке всем показывать в ответ на слова об угнетении тех или иных народов", – рассказывает Евгений Гаврилов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов РыжовыхКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияВ Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений
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культура, крым, музеи крыма, искусство , общество
О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей

Музей языков в Крыму пополнился раритетными артефактами народов мира

20:20 15.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Музее языков мира
В Музее языков мира - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Здесь, кажется, сами стены говорят на тысяче языков. Тут клинопись рядом с петроглифами, а древние языки рядом с самыми современными, придуманными писателями-фантастами. И все это можно увидеть, услышать, потрогать руками.
В небольшом селе Зеленогорье, где живут чуть более 250 человек, появился и развивается музей того, что, казалось бы, нельзя потрогать музей языков.

Современные технологии на службе древностей

Основатели музея переехали в Крым из столицы – просто понравился этот крымский уголок. Профессиональный лингвист Евгений Гаврилов и его супруга Татьяна сумели организовать экспозицию так, что неуловимый человеческий язык – сигнальная система – становится видим и осязаем. В помощь – современные технологии.
На стене – большая интерактивная карта более семи тысячи языков планеты. Это разработка музея.
"Каждая точка – это язык. Можно посмотреть информацию о количестве его носителей, о статусе. Для 4 тысяч языков здесь же можно услышать звучание и для тысячи языков еще можно увидеть людей, говорящих на этих языках", – проводит экскурсию для журналистов РИА Новости Крым основатель музея Евгений Гаврилов.
Он более 20 лет учился лингвистике в лучших учебных заведениях мира, а потом решил свои знания локализовать в Зеленогорском музее, единственном подобном в России.
Евгений рассказывает, что интерактивная карта языков мира была создана на грант Минэкономразвития Крыма. Эта же карта предлагается вниманию тех экскурсантов, которые не могут добраться до музея лично: им предлагается виртуальный тур со всеми возможностями присутствия: "Все кнопочки так же можно понажимать", – говорит Евгений.
А "понажимать" есть что. Вот из стен торчат трубы. Это рупоры, из которых льется человеческая речь. Она рассказывает не только о том, как звучат самые неожиданные языки, например, языки свиста, но и табуированая речь (и это отнюдь не ненормативная лексика), речь, в которой рода делятся по системе, славянам не привычной:

"В русском языке у нас три грамматических рода: мужской, женский, средний, но так дело обстоит далеко не везде. В некоторых языках есть гораздо больше родов. К первому относятся мужчины и большинство других живых существ. Второй род – это женщины, огонь, вода и опасные вещи. Третий – деревья, съедобные фрукты и овощи. Четвертый – все остальное".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Каменные надписи

В Музей языков мира. Каменные надписи
1 из 4

Каменные надписи

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Язык цветов - для балов и любовных посланий дам кавалерам и наоборот 18-19 веков

Язык цветов - для балов и любовных посланий дам кавалерам и наоборот 18-19 веков.
2 из 4

Язык цветов - для балов и любовных посланий дам кавалерам и наоборот 18-19 веков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Колокольный звон - та же сигнальная система. И у них есть свой язык, позволяющий людям общаться на больших расстояниях

Колокольный звон - та же сигнальная система. И у них есть свой язык, позволяющий людям общаться на больших расстояниях.
3 из 4

Колокольный звон - та же сигнальная система. И у них есть свой язык, позволяющий людям общаться на больших расстояниях

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Книга с придуманными явлениями, описанный придуманным языком - Кодекс Серафини развивает воображение

Книга с придуманными явлениями, описанный придуманным языком - Кодекс Серафини развивает воображение.
4 из 4

Книга с придуманными явлениями, описанный придуманным языком - Кодекс Серафини развивает воображение

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4

Каменные надписи

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4

Язык цветов - для балов и любовных посланий дам кавалерам и наоборот 18-19 веков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4

Колокольный звон - та же сигнальная система. И у них есть свой язык, позволяющий людям общаться на больших расстояниях

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

Книга с придуманными явлениями, описанный придуманным языком - Кодекс Серафини развивает воображение

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сексизм и европейская пресса для российского императора

Евгений Гаврилов много путешествовал по миру, на его счету более 30 стран, он знает о языках многое и может увлечь лингвистикой и детей, и взрослых.
"Вот, например, язык камбата. Это Эфиопия. Там традиция такая есть: когда люди женятся, то с момента заключения брака девушка, вышедшая замуж, в своей речи никогда в жизни больше не может использовать слова, начинающиеся на те же слоги, на которые начинаются имена родителей ее мужа", – рассказывает он.
Наш фотограф, кажется, немного женоненавистник, потому что его эта информация радует: "Будет меньше говорить и думать перед каждым своим словом".
А вот еще одна новинка собрания, тоже интерактивная – оптический телеграф. Использовался в первой половине 19 века, когда еще проводного телеграфа не существовало. Восьмиметровые башни выстраивали на расстоянии в 10 километрах друг от друга, и каждая комбинация перекладин на них обозначала ту или иную букву или цифру.
"Самая длинная линия была построена между Петербургом и Варшавой, это более тысячи километров. Русский царь по утрам, сидя в Петербурге, получал заголовки европейской прессы", – улыбается Евгений.
На одной из стен – барабаны. И это не музыкальный инструмент, а тоже инструмент для выражения языка – так называемые говорящие барабаны из Западной Африки. С их помощью местные племена имитируют интонацию человеческой речи и могут передавать сообщения на множество километров, пробарабанивая ее.
На втором этаже экспозиции тоже есть экспонаты, которые звучат, но на большинство из них надо смотреть и читать их. Хотя и тут есть ящик со слуховой трубой – лингволот. Он звучит праславянскимии и древнеславянскими языками и на 11 диалектах русского. Среди них – нинильчикский диалект жителей Аляски. Это русский, оказавшийся вдалеке от родины, оторванным и "замороженным" в том состоянии, в каком на нем говорили русские первооткрыватели Аляски в 18 веке. Сегодня людей, помнящих этот язык, единицы.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Интерактивная модель оптического телеграфа

Интерактивная модель оптического телеграфа в Музее языков мира
1 из 4

Интерактивная модель оптического телеграфа

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевС помощью барабанов в Африке люди научились имитировать интонацию речевого высказывания
С помощью барабанов в Африке люди научились имитировать интонацию речевого высказывания
2 из 4
С помощью барабанов в Африке люди научились имитировать интонацию речевого высказывания
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕще примеры искусственных языков, с письменностью, похожей на настоящую
Еще примеры искусственных языков, с письменностью, похожей на настоящую
3 из 4
Еще примеры искусственных языков, с письменностью, похожей на настоящую
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Настоящие берестяные грамоты. Так писали наши предки

Настоящие берестяные грамоты. Так писали наши предки.
4 из 4

Настоящие берестяные грамоты. Так писали наши предки

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4

Интерактивная модель оптического телеграфа

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
С помощью барабанов в Африке люди научились имитировать интонацию речевого высказывания
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Еще примеры искусственных языков, с письменностью, похожей на настоящую
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

Настоящие берестяные грамоты. Так писали наши предки

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Камни, цветы и лингвистика

Рядом с петроглифами на крымской гальке засушенные цветы под стеклом. Это тоже – особый галантный язык. На нем изъяснялись дамы и кавалеры. Вместо фразы в записке – сухой цветочек в книге или бутоньерка, приколотая на грудь. С легкомысленными цветиками соседствуют молитвенные свитки.

"Это древнее письмо, язык гесс. Письменность еще используется в Эфиопии, но сам язык в 13 веке вышел из употребления. Эти свитки из пергамента носят в качестве оберегов. Длина свитка должна равняться росту обладателя. И если человек заболевает, вызывают священника домой, дают ему свиток болящего и священник читает его за здравие", – продолжается экскурсия.

Необычные экспонаты Евгений сам привозит из поездок, им дарят их антропологи и лингвисты со всего мира, соратники и друзья.
Обращаю внимание на необычную письменность на пальмовых листьях. Буквы все округлые, как будто узор.
"Это язык лана, так называемый древне-тайский. Здесь изображены буддийские тексты Материал письма очень часто обуславливал форму символов. Если на пальмовом листе делать прямые царапины, то он разойдется. Сейчас уже на пальмовых листьях в той же Бирме никто не пишет, а форма символов осталась. А на камнях изначально писали прямыми символами – клинописью, например", – объясняет Евгений.
Здесь же и примеры современных искусственных языков – в том числе из эпопеи Толкиена про хоббитов или из фильма "Аватар".

"Искусственный язык – это, все-таки, искусственное явление. Извините за тавтологию. В нем, как правило, нет той глубины, которая есть в естественных языках, хоть внешне, как систему, конечно, можно придумать искусственный язык, который, казалось бы, будет с совершенной грамматикой", – считает Евгений, изучивший системы сотен мировых языков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Древне-тайский язык лана. Манускрипт на пальмовых листьях

Древне-тайский язык лана. Манускрипт на пальмовых листьях.
1 из 4

Древне-тайский язык лана. Манускрипт на пальмовых листьях

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаборная доска для печати на китайском выглядит именно так
Наборная доска для печати на китайском выглядит именно так
2 из 4
Наборная доска для печати на китайском выглядит именно так
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкспонаты и музея языков мира
Экспонаты и музея языков мира
3 из 4
Экспонаты и музея языков мира
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тибетские молитвенные барабаны помогают автоматизировать использование речи: свиток с мантрой написан и вложен внутрь барабана. Одно прокручивание - один повтор молитвы

Тибетские молитвенные барабаны помогают автоматизировать использование речи: свиток с мантрой написан и вложен внутрь барабана. Одно прокручивание - один повтор молитвы.
4 из 4

Тибетские молитвенные барабаны помогают автоматизировать использование речи: свиток с мантрой написан и вложен внутрь барабана. Одно прокручивание - один повтор молитвы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4

Древне-тайский язык лана. Манускрипт на пальмовых листьях

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Наборная доска для печати на китайском выглядит именно так
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Экспонаты и музея языков мира
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

Тибетские молитвенные барабаны помогают автоматизировать использование речи: свиток с мантрой написан и вложен внутрь барабана. Одно прокручивание - один повтор молитвы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Трогать языки руками

Среди экспонатов есть и диковинные – как рукопись Войнича с придуманными словами на придуманном языке для придуманных явлений, так и очень дорогие, как, например, даосская священная Нефритовая книга небес, в которой каждая страница сделана из нефрита: восемь листов даосской версии сотворения мира.
Здесь практически нет экспонатов под стеклом. Музей языков живет, пока людям интересно , пока они могут увидеть, услышать, пощупать, сказать и написать.
В книге отзывов отметились студенты и школьники, обычные туристы из разных уголков России. Но в этой глуши были и необычные посетители.

"Большинство пособий и оборудование для экспозиций были сделаны с помощью современных технологий с одной единственной целью – продемонстрировать неосязаемое и ускользающее языковое многообразие нашей планеты", – это написал директор Института языкознания РАН, член Совета по русскому языку при Президенте России Андрей Александрович Кибрик.

Музей языков мира стал официальным партнером Института языкознания РАН в области просвещения и получил статус социального предприятия.
Месяц назад в крошечное Зеленогорье из далекой Америки приехал Джордж. Джордж работает в пекарне в Бруклине, но очень интересуется языками и Россией.
"Выяснилось, что он узнал в интернете информацию о нашем музее и взял билеты через Стамбул в Москву, в Крым на поезде из Москвы приехал. Ярый русофил, на майке надпись – "русские не сдаются". Расспрашивал про ситуацию в Крыму, про языки. Я сказал, что у нас три официальных языка – русский, украинский и крымско-татарский, подарил ему свежие газеты на этих языках. Он говорит: я буду их в Америке всем показывать в ответ на слова об угнетении тех или иных народов", – рассказывает Евгений Гаврилов.
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