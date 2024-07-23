https://crimea.ria.ru/20240723/novyy-khersones-otkroetsya-dlya-turistov-30-iyulya-1139074571.html

Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля

Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля

Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес откроет для посетителей свои двери 30 июля. Об этом на пресс-конференции в Севастополе рассказал идейный вдохновитель... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T14:23

2024-07-23T14:23

2024-07-23T14:31

новый херсонес

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

севастополь

крым

тихон шевкунов

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136691601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acac242b2b404a01a2f9ebff53392065.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес откроет для посетителей свои двери 30 июля. Об этом на пресс-конференции в Севастополе рассказал идейный вдохновитель проекта, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. По его словам, 28 июля, в день памяти святого князя Владимира Владимирский собор в Херсонесе откроет свои двери для ограниченного количества паломников. Как в ходе пресс-конференции заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в этот день по соображениям безопасности вход для севастопольцев и гостей города в собор будет закрыт. Трансляцию богослужения можно будет посмотреть по центральным телеканалам. Как сказал Развожаев, именно в этот день начнет работать сайт комплекса херсонес.рф. На нем желающие посетить комплекс смогут зарегистрироваться для посещения. 28 июля все объекты Нового Херсонеса будут освящены духовенством. Как подчеркнули и губернатор, и митрополит, вход в Новый Херсонес будет бесплатным, но по обязательной предварительной регистрации. Ее можно будет пройти на официальном сайте комплекса. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея - античности и Византии и Крыма и Новороссии - вход будет осуществляться по входным билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.Парк будет работать каждый день с 8 до 24 часов. При работе в полную силу он сможет принять 50 тысяч человек ежедневно. При этом, подчеркнул Михаил Развожаев, посетителям с животными и на самокатах в визите будет отказано.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца годаВход на территорию Херсонеса перенеслиИмперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес

https://crimea.ria.ru/20240710/zhiloy-kvartal-vozle-novogo-khersonesa-otremontiruyut-za-450-mln-1138751621.html

херсонес

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", севастополь, крым, тихон шевкунов, новости крыма