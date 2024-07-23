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Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля
Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес откроет для посетителей свои двери 30 июля. Об этом на пресс-конференции в Севастополе рассказал идейный вдохновитель... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T14:23
2024-07-23T14:23
2024-07-23T14:31
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес откроет для посетителей свои двери 30 июля. Об этом на пресс-конференции в Севастополе рассказал идейный вдохновитель проекта, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. По его словам, 28 июля, в день памяти святого князя Владимира Владимирский собор в Херсонесе откроет свои двери для ограниченного количества паломников. Как в ходе пресс-конференции заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в этот день по соображениям безопасности вход для севастопольцев и гостей города в собор будет закрыт. Трансляцию богослужения можно будет посмотреть по центральным телеканалам. Как сказал Развожаев, именно в этот день начнет работать сайт комплекса херсонес.рф. На нем желающие посетить комплекс смогут зарегистрироваться для посещения. 28 июля все объекты Нового Херсонеса будут освящены духовенством. Как подчеркнули и губернатор, и митрополит, вход в Новый Херсонес будет бесплатным, но по обязательной предварительной регистрации. Ее можно будет пройти на официальном сайте комплекса. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея - античности и Византии и Крыма и Новороссии - вход будет осуществляться по входным билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.Парк будет работать каждый день с 8 до 24 часов. При работе в полную силу он сможет принять 50 тысяч человек ежедневно. При этом, подчеркнул Михаил Развожаев, посетителям с животными и на самокатах в визите будет отказано.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца годаВход на территорию Херсонеса перенеслиИмперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес
https://crimea.ria.ru/20240710/zhiloy-kvartal-vozle-novogo-khersonesa-otremontiruyut-za-450-mln-1138751621.html
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новый херсонес, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", севастополь, крым, тихон шевкунов, новости крыма
Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля
Парк Новый Херсонес откроется 30 июля и будет бесплатным для всех посетителей
14:23 23.07.2024 (обновлено: 14:31 23.07.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес откроет для посетителей свои двери 30 июля. Об этом на пресс-конференции в Севастополе рассказал идейный вдохновитель проекта, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
По его словам, 28 июля, в день памяти святого князя Владимира Владимирский собор в Херсонесе откроет свои двери для ограниченного количества паломников.
"Будет крестный ход. В нем примут участие те, кто непосредственно возводил Новый Херсонес - строители, историки, а также некоторое малое количество приглашенных гостей",- сказал он.
Как в ходе пресс-конференции заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в этот день по соображениям безопасности вход для севастопольцев и гостей города в собор будет закрыт. Трансляцию богослужения можно будет посмотреть по центральным телеканалам.
Как сказал Развожаев, именно в этот день начнет работать сайт комплекса херсонес.рф. На нем желающие посетить комплекс смогут зарегистрироваться для посещения. 28 июля все объекты Нового Херсонеса будут освящены духовенством.
"Открываем для посетителей 30 июля, в ближайший вторник. Пока в тестовом режиме. В течение 1,5-2 месяцев будем для доступа временно перекрывать некоторые объекты"-, сказал митрополит.
Как подчеркнули и губернатор, и митрополит, вход в Новый Херсонес будет бесплатным, но по обязательной предварительной регистрации. Ее можно будет пройти на официальном сайте комплекса.
Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея - античности и Византии и Крыма и Новороссии - вход будет осуществляться по входным билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.
Парк будет работать каждый день с 8 до 24 часов. При работе в полную силу он сможет принять 50 тысяч человек ежедневно.
При этом, подчеркнул Михаил Развожаев, посетителям с животными и на самокатах в визите будет отказано.
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