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Сколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца года

Сколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Сколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца года

В Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 многоквартирных домов. На эти цели выделено около 6 миллиардов рублей, сказала журналистам начальник отдела... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T13:13

2024-06-26T13:13

2024-06-26T13:33

крым

симферопольский район

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новости крыма

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татьяна горелова

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 многоквартирных домов. На эти цели выделено около 6 миллиардов рублей, сказала журналистам начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Крыма Татьяна Горелова.По словам Гореловой, средств, которые крымчане платят в фонд капитального ремонта, не хватает на весь объем работ. С жители за год собирают около 2,2 миллиарда рублей, а на ремонт ежегодно тратится не менее четырех."На данный момент у нас больше трех миллиардов рублей - это средства федерального бюджета, 2,5 миллиарда - из фонда и остаток - это уже бюджет республики", - объяснила Татьяна Горелова.Она подчеркнула, что износ жилых зданий в Крыму значительный, поэтому важно вовремя вносить средства в фонд капитального ремонта. Чем больше денег там будет собрано, тем больше работ выполнят.Ремонт домов в Симферопольском районе КрымаВ селе Чистенькое Симферопольского района в этом году отремонтируют пять многоквартирных домов – один двухэтажный и четыре пятиэтажки. Они не видели ремонта уже несколько десятилетий. Крышу дома по улице Свиридова, 13 шесть раз перекрывали рубероидом – латали слабые места, объясняет генеральный директор компании-подрядчика Алексей Романчук.Этот дом не видел капитального ремонта уже несколько десятилетий, рассказал житель дома Владимир Николаевич. Крыша в здании протекала, в подвалах стояла вода.С компанией заключен контракт на капитальный ремонт 12 домов в Симферопольском и Бахчисарайском районах. На эти цели выделено около 70 миллионов рублей, все работы будут завершены досрочно."В Чистеньком мы ремонтируем пять домов, уже выполнен демонтаж старого кровельного покрытия, заменена обрешетка, усилены несущие конструкции", - отметил подрядчик.Всего в Симферопольском районе в рамках региональной программы капремонта ведутся работы в 57 многоэтажках. Будет отремонтировано 50 кровель, 16 фасадов, восемь внутридомовых инженерных систем. Предусмотренный объем финансирования - 494 млн рублей.С февраля 2024 года суммы взносов за капитальный ремонт в Крыму и Севастополе выросли. Теперь стоимость капремонта для крымчан – 8,14 руб. за 1 кв. м (было – 7, 21 руб.), в Севастополе – 15,38 руб. за кв. м (было – 11,98 руб.). Депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев объяснил повышение подорожанием строительных материалов и услуг.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколькоВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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