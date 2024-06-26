Сколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца года
В Крыму до конца года капитально отремонтируют более 800 многоквартирных домов - минЖКХ
13:13 26.06.2024 (обновлено: 13:33 26.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 многоквартирных домов. На эти цели выделено около 6 миллиардов рублей, сказала журналистам начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Крыма Татьяна Горелова.
"Больше 6 миллиардов рублей выделено из федерального и республиканского бюджетов и за счет средств собственников. Ремонтируют крыши, фундамент, фасады, все, что входит в понятие капитального ремонта", - рассказала она.
По словам Гореловой, средств, которые крымчане платят в фонд капитального ремонта, не хватает на весь объем работ. С жители за год собирают около 2,2 миллиарда рублей, а на ремонт ежегодно тратится не менее четырех.
"На данный момент у нас больше трех миллиардов рублей - это средства федерального бюджета, 2,5 миллиарда - из фонда и остаток - это уже бюджет республики", - объяснила Татьяна Горелова.
Она подчеркнула, что износ жилых зданий в Крыму значительный, поэтому важно вовремя вносить средства в фонд капитального ремонта. Чем больше денег там будет собрано, тем больше работ выполнят.
Ремонт домов в Симферопольском районе Крыма
В селе Чистенькое Симферопольского района в этом году отремонтируют пять многоквартирных домов – один двухэтажный и четыре пятиэтажки. Они не видели ремонта уже несколько десятилетий.
Крышу дома по улице Свиридова, 13 шесть раз перекрывали рубероидом – латали слабые места, объясняет генеральный директор компании-подрядчика Алексей Романчук.
"Убрали на плоской кровле старое покрытие, сделали демонтаж стяжки и вот сейчас будем принимать бетон. Тут было семь слоев рубероида, то есть эту крышу шесть раз латали", - рассказал он.
Этот дом не видел капитального ремонта уже несколько десятилетий, рассказал житель дома Владимир Николаевич. Крыша в здании протекала, в подвалах стояла вода.
"Мы раньше поддерживали дом своими силами, сбрасывались на ремонт. А теперь делают капитально и гарантию на все виды работ дают на пять лет", - поделился он.
С компанией заключен контракт на капитальный ремонт 12 домов в Симферопольском и Бахчисарайском районах. На эти цели выделено около 70 миллионов рублей, все работы будут завершены досрочно.
"В Чистеньком мы ремонтируем пять домов, уже выполнен демонтаж старого кровельного покрытия, заменена обрешетка, усилены несущие конструкции", - отметил подрядчик.
Всего в Симферопольском районе в рамках региональной программы капремонта ведутся работы в 57 многоэтажках. Будет отремонтировано 50 кровель, 16 фасадов, восемь внутридомовых инженерных систем. Предусмотренный объем финансирования - 494 млн рублей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремонт многоэтажек в Крыму
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Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремонт многоэтажек в Крыму
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Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремонт многоэтажек в Крыму
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Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремонт многоэтажек в Крыму
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Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремонт многоэтажек в Крыму
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Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремонт многоэтажек в Крыму
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Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
С февраля 2024 года суммы взносов за капитальный ремонт в Крыму и Севастополе выросли. Теперь стоимость капремонта для крымчан – 8,14 руб. за 1 кв. м (было – 7, 21 руб.), в Севастополе – 15,38 руб. за кв. м (было – 11,98 руб.). Депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев объяснил повышение подорожанием строительных материалов и услуг.
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