https://crimea.ria.ru/20240622/v-krymu-podorozhaet-kommunalka--kogda-i-na-skolko-1138277849.html

В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько

В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько - РИА Новости Крым, 22.06.2024

В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T08:02

2024-06-22T08:02

2024-06-22T08:02

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С 1 июля в Крыму вырастут тарифы на на коммунальные услуги С 1 июля в Крыму вырастут тарифы на на коммунальные услуги audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель Председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов.По его словам, в среднем сумма платежей за коммунальные услуги для крымчан увеличится на 9,5%, тогда как в остальных регионах страны повышение составит 9,8%. Традиционно самые высокие платежи в северных регионах страны, а по ЮФО в Крыму одни из самых низких и доступных тарифов. "В Краснодаре и Ростове-на-Дону тарифы и платежи граждан выше", – сказал Леонов.Председатель профильного комитета отметил, что тарифы в Крыму не повышались больше полутора лет – последний раз это произошло в декабре 2022 года. Платежки по новым тарифам граждане получат в августе.Леонов уточнил, что несмотря на рост, тарифы еще не достигли экономически обоснованного уровня, "10-20% от реальных затрат ресурсоснабжающих организаций все еще компенсирует государство, и будет продолжать это делать", – подчеркнул он.Кроме того, для льготных категорий граждан сохраняются все льготы как федерального, так и регионального уровня.Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму.В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услугКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуОгромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловаться

https://crimea.ria.ru/20240411/v-krymu-nazvali-problemy-podgotovki-mnogokvartirnykh-domov-k-zime-1136451815.html

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