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В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько
В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько - РИА Новости Крым, 22.06.2024
В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько
С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T08:02
2024-06-22T08:02
жкх крыма и севастополя
радио "спутник в крыму"
илья леонов
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крым
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госкомитет по ценам и тарифам республики крым
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С 1 июля в Крыму вырастут тарифы на на коммунальные услуги
С 1 июля в Крыму вырастут тарифы на на коммунальные услуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель Председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов.По его словам, в среднем сумма платежей за коммунальные услуги для крымчан увеличится на 9,5%, тогда как в остальных регионах страны повышение составит 9,8%. Традиционно самые высокие платежи в северных регионах страны, а по ЮФО в Крыму одни из самых низких и доступных тарифов. "В Краснодаре и Ростове-на-Дону тарифы и платежи граждан выше", – сказал Леонов.Председатель профильного комитета отметил, что тарифы в Крыму не повышались больше полутора лет – последний раз это произошло в декабре 2022 года. Платежки по новым тарифам граждане получат в августе.Леонов уточнил, что несмотря на рост, тарифы еще не достигли экономически обоснованного уровня, "10-20% от реальных затрат ресурсоснабжающих организаций все еще компенсирует государство, и будет продолжать это делать", – подчеркнул он.Кроме того, для льготных категорий граждан сохраняются все льготы как федерального, так и регионального уровня.Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму.В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услугКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуОгромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловаться
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жкх крыма и севастополя, илья леонов, новости крыма, крым, минжкх крыма, госкомитет по ценам и тарифам республики крым
В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько

В Крыму вырастут тарифы на коммунальные услуги на 9,5% с 1 июля

08:02 22.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРасчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
Расчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель Председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов.
С 1 июля в Крыму вырастут тарифы на на коммунальные услуги
08:02

"С 1 июля 2024 года крымчан ждет повышение тарифов на коммунальные услуги. Платежи за электроэнергию вырастут на 9%, тарифы на газ – на 5,6%, тарифы на холодную воду, водоотведение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами – на 11,8%", – перечислил он.

По его словам, в среднем сумма платежей за коммунальные услуги для крымчан увеличится на 9,5%, тогда как в остальных регионах страны повышение составит 9,8%. Традиционно самые высокие платежи в северных регионах страны, а по ЮФО в Крыму одни из самых низких и доступных тарифов. "В Краснодаре и Ростове-на-Дону тарифы и платежи граждан выше", – сказал Леонов.
Председатель профильного комитета отметил, что тарифы в Крыму не повышались больше полутора лет – последний раз это произошло в декабре 2022 года. Платежки по новым тарифам граждане получат в августе.
Леонов уточнил, что несмотря на рост, тарифы еще не достигли экономически обоснованного уровня, "10-20% от реальных затрат ресурсоснабжающих организаций все еще компенсирует государство, и будет продолжать это делать", – подчеркнул он.
Кроме того, для льготных категорий граждан сохраняются все льготы как федерального, так и регионального уровня.

"Платежная дисциплина – это очень важно. Оплатить необходимо вовремя, потому что после повышения тарифов могут возникнуть непонимание с ресурсоснабжающими организациями по поводу объемов", – добавил собеседник.

Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму.
В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.
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