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Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году
Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году
С февраля 2024 года размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Крыму и плата за коммунальные платежи указываются в одной квитанции. Как... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T21:31
2024-02-26T21:31
2024-02-26T21:43
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Депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев
Депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. С февраля 2024 года размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Крыму и плата за коммунальные платежи указываются в одной квитанции. Как с 2024 года изменится стоимость этих услуг и на какие из них жильцы многоквартирных домов могут влиять самостоятельно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев.Эксперт уточнил, что услуги делятся на три основные группы.Первая группа – это капремонт. Стоимость его регулирует правительство региона. Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" собирает деньги и осуществляет ремонт. Повлиять на плату за капремонт собственники МКД не могут.Вторая группа – это тарифы на коммунальные услуги: электричество вода, газ, вывоз мусора. Цены назначает Государственный комитет по ценам и тарифам в Республике Крым на основании предоставленных данных от соответствующих предприятий.Третья группа – это услуги, на которые жители многоквартирных домов могут влиять. В частности, это так называемая квартплата – размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. В данном случае собственники жилья собираются вместе с управляющей компанией и обсуждают необходимый ремонт дома."Все действия прописаны в постановлении правительства РФ № 491. Если управляющая компания что-то нарушила, то важно вовремя это зафиксировать (в течение 6 месяцев). Нужно позвонить в аварийную службу, попросить, чтобы назначили дату, время, когда придет представитель управляющей компании, и составить акт (указан в этом постановлении), либо о частичном не оказании услуг, либо о полном", – объяснил депутат.Вячеслав Кондратьев также уточнил, что, в случае повышения управляющей компанией квартплаты, у жильцов есть право запросить акт о стоимости работ с обоснованием и отнести его в другую компанию для сверки. После либо согласиться с новой суммой, либо поменять управляющую компанию. Все это решается путем голосования на собрании жильцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабминаАксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчанам за электроэнергию"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
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жкх крыма и севастополя, новости крыма, цены в крыму, цены и тарифы, крым, капремонт многоквартирных домов
Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году
В Крыму увеличат стоимость коммунальных услуг и капремонта в 2024 году
21:31 26.02.2024 (обновлено: 21:43 26.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым.
С февраля 2024 года размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Крыму и плата за коммунальные платежи указываются в одной квитанции. Как с 2024 года изменится стоимость этих услуг и на какие из них жильцы многоквартирных домов могут влиять самостоятельно, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев.
"Повышение цен – это объективная реальность, в которой мы находимся. Если мы говорим о взносах на капремонт МКД, то надо понимать, что строительные материалы подрожали, соответственно, и взносы увеличились. Правительство Республики Крым своими распорядительными документами увеличило этот размер. В Крыму теперь стоимость капремонта с 2024 года – 8,14 руб. за 1 кв. м (было – 7, 21 руб.), в Севастополе – 15,38 руб. за кв. м (было – 11,98 руб.)", – рассказал Вячеслав Кондратьев.
Эксперт уточнил, что услуги делятся на три основные группы.
Первая группа – это капремонт. Стоимость его регулирует правительство региона. Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" собирает деньги и осуществляет ремонт. Повлиять на плату за капремонт собственники МКД не могут.
Вторая группа – это тарифы на коммунальные услуги: электричество вода, газ, вывоз мусора. Цены назначает Государственный комитет по ценам и тарифам в Республике Крым на основании предоставленных данных от соответствующих предприятий.
"В 2024 году с 1 января не было повышения по коммунальным услугам: электричеству, воде. Повышение пройдет с 1 июля – от 5 до 12%. Плата за отопление вырастет на 12,8%, за электричество до 9% и т.д.", – пояснил Вячеслав Кондратьев.
Третья группа – это услуги, на которые жители многоквартирных домов могут влиять. В частности, это так называемая квартплата – размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. В данном случае собственники жилья собираются вместе с управляющей компанией и обсуждают необходимый ремонт дома.
"Все действия прописаны в постановлении правительства РФ № 491. Если управляющая компания что-то нарушила, то важно вовремя это зафиксировать (в течение 6 месяцев). Нужно позвонить в аварийную службу, попросить, чтобы назначили дату, время, когда придет представитель управляющей компании, и составить акт (указан в этом постановлении), либо о частичном не оказании услуг, либо о полном", – объяснил депутат.
Вячеслав Кондратьев также уточнил, что, в случае повышения управляющей компанией квартплаты, у жильцов есть право запросить акт о стоимости работ с обоснованием и отнести его в другую компанию для сверки. После либо согласиться с новой суммой, либо поменять управляющую компанию. Все это решается путем голосования на собрании жильцов.
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