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Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году

Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году

С февраля 2024 года размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Крыму и плата за коммунальные платежи указываются в одной квитанции. Как... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T21:31

2024-02-26T21:31

2024-02-26T21:43

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Депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев Депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. С февраля 2024 года размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Крыму и плата за коммунальные платежи указываются в одной квитанции. Как с 2024 года изменится стоимость этих услуг и на какие из них жильцы многоквартирных домов могут влиять самостоятельно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев.Эксперт уточнил, что услуги делятся на три основные группы.Первая группа – это капремонт. Стоимость его регулирует правительство региона. Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" собирает деньги и осуществляет ремонт. Повлиять на плату за капремонт собственники МКД не могут.Вторая группа – это тарифы на коммунальные услуги: электричество вода, газ, вывоз мусора. Цены назначает Государственный комитет по ценам и тарифам в Республике Крым на основании предоставленных данных от соответствующих предприятий.Третья группа – это услуги, на которые жители многоквартирных домов могут влиять. В частности, это так называемая квартплата – размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. В данном случае собственники жилья собираются вместе с управляющей компанией и обсуждают необходимый ремонт дома."Все действия прописаны в постановлении правительства РФ № 491. Если управляющая компания что-то нарушила, то важно вовремя это зафиксировать (в течение 6 месяцев). Нужно позвонить в аварийную службу, попросить, чтобы назначили дату, время, когда придет представитель управляющей компании, и составить акт (указан в этом постановлении), либо о частичном не оказании услуг, либо о полном", – объяснил депутат.Вячеслав Кондратьев также уточнил, что, в случае повышения управляющей компанией квартплаты, у жильцов есть право запросить акт о стоимости работ с обоснованием и отнести его в другую компанию для сверки. После либо согласиться с новой суммой, либо поменять управляющую компанию. Все это решается путем голосования на собрании жильцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабминаАксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчанам за электроэнергию"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"

https://crimea.ria.ru/20240226/razvozhaev-nazval-bardakom-situatsiyu-s-kvitantsiyami-po-zhku-v-sevastopole-1135225440.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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