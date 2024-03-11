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Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловаться

Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловаться - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловаться

Решить проблему непомерно больших счетов за коммунальные услуги в Крыму можно только в абонентском отделе ресурсоснабжающей компании – ни управляющая... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T06:04

2024-03-11T06:04

2024-03-11T06:04

радио "спутник в крыму"

жкх крыма и севастополя

мнения

олег бышук

анатолий петров

начисления и оплаты

ано "жкх контроль республики крым"

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Олег Бышук о проблеме счетов по оплате услуг ЖКХ Олег Бышук о проблеме счетов по оплате услуг ЖКХ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Решить проблему непомерно больших счетов за коммунальные услуги в Крыму можно только в абонентском отделе ресурсоснабжающей компании – ни управляющая организация, ни государственный жилищный надзор в этом вопросе не помогут в силу особенностей работы этой системы в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров и член регионального штаба Народного фронта в Крыму, замдиректора АНО "ЖКХ Контроль" Олег Бышук.Жалобы в "ЖКХ Контроль РК" от крымчан поступают регулярно, потому что люди сомневаются в тех суммах, которые обозначены в квитанциях, отмечают эксперты.По словам Бышука, ошибки в начислениях оплаты за потребленные услуги ЖКХ часто являются следствием невнимательности человека, который снимал и записывал показания приборов учета. Также возможны нарушения сроков оплаты, где, опять же, всему виной "человеческий фактор", отметил он.В случае, если гражданин твердо уверен, что не ошибался и платил вовремя, но суммы в платежках все равно смущают, необходимо провести сверку всех данных, добавил специалист. И обращаться для этого следует непосредственно в абонентский отдел той ресурсоснабжающей организации, бухгалтерия которой произвела начисление, сказал эксперт."Единственно правильный путь – идти в абонентский отдел той организации, которая произвела начисления, и провести сверку и начислений, и платежей. Например, если теплоснабжение – то это "Теплокоммунэнерго", – сказал Бышук, отметив, что это особенно важно сделать в январе, когда можно выявить ошибки по итогам прошедшего года.По его словам, ни управляющие организации, ни инспекция по жилищному надзору не будут этим заниматься.Он отметил, что прямые договора потребителей с поставщиками коммунальных услуг – особенность Крыма, и с точки зрения безопасности для обеих сторон – благоприятная."Изначально законодателем было предусмотрено, что единый поставщик коммунальной услуги, исполнитель и ответственный за содержание и обслуживание общего имущества – это все управляющая организация. Но у нас муниципальных на материке предприятий практически нет, бюджетных тоже, а частные организации, когда создавались первые, собирали деньги, например, за теплоснабжение, и они просто пропадали. А это ведет к задолженностям за газ и отключению котельных. И благо, что в Крыму пошли по другому пути, и как были прямые договора, так их и оставили", – объяснил Бышук.Он рекомендует крымчанам оставлять "корешки" оплаченных квитанций и подтверждающие чеки. Либо иметь возможность предоставить в бухгалтерии ресурсоснабжающей организации информацию о показаниях и оплате в приложении смартфона. То есть иметь при себе доказательную базу, чтобы с решением вопроса в случае неправомерного начисления не возникло проблем.Процедура проверки требует расчетов и сверок и может показаться сложной, но пройдя ее один раз, контролировать работу ресурсоснабжающей организации впредь будет уже несложно, добавил Бышук.В свою очередь, Анатолий Петров рекомендует делать поверку всех приборов учета ресурсов, если такие в доме имеются, вовремя, поскольку в счетчиках, как и любых других устройствах, может произойти поломка."Регулярно надо проходить поверку, у каждого прибора есть свои сроки", – предупредил Петров.В случае же, если со счетчиком все в порядке и начисления оплаты, судя по сверке, произведены правильно – по показаниям – при этом суммы, по мнению потребителя услуги, все равно слишком велики, эксперты рекомендуют обращаться в управляющие организации с вопросом, не было ли аварий на сетях.Если же управляющая организация не помогает гражданам и ничего не решает – нужно стремиться к той, которая будет решать, призвал Петров.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Севастополя назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в СевастополеКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ

https://crimea.ria.ru/20240228/kogda-dostroyat-novyy-vodovod-v-evpatorii-1135258634.html

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жкх крыма и севастополя, мнения, олег бышук, анатолий петров, начисления и оплаты, ано "жкх контроль республики крым"