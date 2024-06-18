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В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел

В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел - РИА Новости Крым, 18.06.2024

В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел

Еще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, и в пяти из них для этого будут пробурены скважины. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T09:40

2024-06-18T09:40

2024-06-18T10:22

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жкх крыма и севастополя

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эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Еще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, и в пяти из них для этого будут пробурены скважины. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.Еще три села - Первомайское, Дружное и Красное – будут подключены к централизованной системе водоснабжения.На сегодняшний день в Симферопольском районе есть села, которые вообще не обеспечены водоснабжением. Там решить проблему будет сложнее, поскольку водопровод полностью отсутствует."Мы можем пробурить скважину, можем поднять воду, но ее же людям нужно как-то подать. Поэтому мы постараемся сосредоточиться на этом, это программа двухлетняя. Мы обсуждали с главой республики, что в этом году мы определяем источники водоснабжения, а на следующий год мы планируем либо ремонт, либо прокладку новых сетей для сел, где это необходимо", - добавил Кратюк.На данный момент уже определен подрядчик для выполнения работ, и на определенных объектах они уже стартовали, заключил глава района.Симферопольский район должен быть полностью обеспечен водоснабжением в течение двух лет. Для этого разработана специальная программа. На бурение скважин, как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, выделено 44 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 годаНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСитуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике

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2024

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