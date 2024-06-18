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В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел
В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел
Еще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, и в пяти из них для этого будут пробурены скважины. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T09:40
2024-06-18T09:40
2024-06-18T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Еще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, и в пяти из них для этого будут пробурены скважины. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.Еще три села - Первомайское, Дружное и Красное – будут подключены к централизованной системе водоснабжения.На сегодняшний день в Симферопольском районе есть села, которые вообще не обеспечены водоснабжением. Там решить проблему будет сложнее, поскольку водопровод полностью отсутствует."Мы можем пробурить скважину, можем поднять воду, но ее же людям нужно как-то подать. Поэтому мы постараемся сосредоточиться на этом, это программа двухлетняя. Мы обсуждали с главой республики, что в этом году мы определяем источники водоснабжения, а на следующий год мы планируем либо ремонт, либо прокладку новых сетей для сел, где это необходимо", - добавил Кратюк.На данный момент уже определен подрядчик для выполнения работ, и на определенных объектах они уже стартовали, заключил глава района.Симферопольский район должен быть полностью обеспечен водоснабжением в течение двух лет. Для этого разработана специальная программа. На бурение скважин, как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, выделено 44 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 годаНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСитуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике
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В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел
В селах Симферопольского района Крыма начали бурить скважины - восемь сел обеспечат водой
09:40 18.06.2024 (обновлено: 10:22 18.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым
. Еще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, и в пяти из них для этого будут пробурены скважины. Об этом РИА Новости Крым
сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.
"Я могу сейчас озвучить некоторые, в которых стопроцентно будет пробурена скважина, потому что там есть дебет воды. Это долина реки Булганак – Пожарское, Демьяновка, Водное, Лекарственное. Наверное, какая-то часть в Прудовом, это Кольчугинское сельское поселение", - сказал он.
Еще три села - Первомайское, Дружное и Красное – будут подключены к централизованной системе водоснабжения.
"Эти 3 села были озвучены главой республики. Их можно быстро обеспечить водой, потому что там есть сети водоснабжения", - уточнил Денис Кратюк.
На сегодняшний день в Симферопольском районе есть села, которые вообще не обеспечены водоснабжением. Там решить проблему будет сложнее, поскольку водопровод полностью отсутствует.
"Мы можем пробурить скважину, можем поднять воду, но ее же людям нужно как-то подать. Поэтому мы постараемся сосредоточиться на этом, это программа двухлетняя. Мы обсуждали с главой республики, что в этом году мы определяем источники водоснабжения, а на следующий год мы планируем либо ремонт, либо прокладку новых сетей для сел, где это необходимо", - добавил Кратюк.
На данный момент уже определен подрядчик для выполнения работ, и на определенных объектах они уже стартовали, заключил глава района.
Симферопольский район должен быть полностью обеспечен водоснабжением
в течение двух лет. Для этого разработана специальная программа. На бурение скважин, как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, выделено 44 миллиона рублей.
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