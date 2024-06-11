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Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году
Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году
В течение двух лет села Симферопольского района планируют обеспечить водой. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T15:35
2024-06-11T15:35
2024-06-11T15:40
сергей аксенов
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денис кратюк
скважина для воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В течение двух лет села Симферопольского района планируют обеспечить водой. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы РК, в первую очередь скважины будут пробурены в тех населенных пунктах, где есть соответствующий горизонт питьевой воды и существуют разводящие инженерные сети. Там же, где требуется дополнительное строительство сетей, программа будет выполнена за 2025 год.Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк уточнил, что в этом году работы по бурению скважин начнутся в Строгановском массиве, селах Перевальное, Красное, Первомайское, Пожарское, Демьяновка, Прудовое, Аркадьевка, Родниковое. План-график работ опубликуют на сайте районной администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 годаНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСитуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике
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сергей аксенов, новости крыма, крым, вода в крыму, водоснабжение, симферопольский район, денис кратюк, скважина для воды
Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году
Скважины для обеспечения водой сел Симферопольского района будут бурить два года – Аксенов
15:35 11.06.2024 (обновлено: 15:40 11.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В течение двух лет села Симферопольского района планируют обеспечить водой. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение о выделении 44 миллионов рублей на бурение скважин для обеспечения водой сел Симферопольского района. Планируется реализовать данную программу в течение двух лет", – говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации главы РК, в первую очередь скважины будут пробурены в тех населенных пунктах, где есть соответствующий горизонт питьевой воды и существуют разводящие инженерные сети. Там же, где требуется дополнительное строительство сетей, программа будет выполнена за 2025 год.
Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк уточнил, что в этом году работы по бурению скважин начнутся в Строгановском массиве, селах Перевальное, Красное, Первомайское, Пожарское, Демьяновка, Прудовое, Аркадьевка, Родниковое. План-график работ опубликуют на сайте районной администрации.
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