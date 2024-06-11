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Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году

Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году

В течение двух лет села Симферопольского района планируют обеспечить водой. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T15:35

2024-06-11T15:35

2024-06-11T15:40

сергей аксенов

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водоснабжение

симферопольский район

денис кратюк

скважина для воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В течение двух лет села Симферопольского района планируют обеспечить водой. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы РК, в первую очередь скважины будут пробурены в тех населенных пунктах, где есть соответствующий горизонт питьевой воды и существуют разводящие инженерные сети. Там же, где требуется дополнительное строительство сетей, программа будет выполнена за 2025 год.Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк уточнил, что в этом году работы по бурению скважин начнутся в Строгановском массиве, селах Перевальное, Красное, Первомайское, Пожарское, Демьяновка, Прудовое, Аркадьевка, Родниковое. План-график работ опубликуют на сайте районной администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 годаНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСитуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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