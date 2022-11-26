Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221126/situatsiya-s-vodoy-v-krymu-ekspert-zayavil-o-pozitivnoy-dinamike-1125552672.html
Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике
Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике
В Севастополе за неделю фактические объемы водохранилищ естественного стока сохранились. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T08:55
2022-11-26T08:55
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/17/1122741437_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_6b561804e3ad30d776dd56ae8386d753.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю фактические объемы водохранилищ естественного стока сохранились. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Ранее Николенко сообщал, что потребление воды из крымских водохранилищ естественного стока за год увеличилось вдвое и теперь еженедельно их объемы сокращаются на 2,5 – 3 млн кубометров. За минувшие семь дней "есть существенные изменения", сказал эксперт.Общий запас всех этих водохранилищ к концу недели составляет 166 млн кубометров, добавил он. Для сравнения: в прошлом году в этот период запас был 112 млн и за неделю он уменьшился на 1,5 млн, отметил эксперт.Ранее эксперты оценили уходящий год как водообильный и спрогнозировали засушливый период в регионе через 3-4 года.
https://crimea.ria.ru/20221119/zapasy-vodokhranilisch-kryma-situatsiya-za-nedelyu-i-prognozy-1125436733.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/17/1122741437_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0584024192ce61d54f35b9abaaa993f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, крым
Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике

Эксперт: за неделю запасы водохранилищ естественного стока в Крыму не изменились

08:55 26.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежгорное водохранилище
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю фактические объемы водохранилищ естественного стока сохранились. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
Ранее Николенко сообщал, что потребление воды из крымских водохранилищ естественного стока за год увеличилось вдвое и теперь еженедельно их объемы сокращаются на 2,5 – 3 млн кубометров.
За минувшие семь дней "есть существенные изменения", сказал эксперт.
"За эту неделю фактические объемы водохранилищ естественного стока сохранились с прошлой недели. Суммарный приток и забор равны между собой", – заявил он.
Общий запас всех этих водохранилищ к концу недели составляет 166 млн кубометров, добавил он. Для сравнения: в прошлом году в этот период запас был 112 млн и за неделю он уменьшился на 1,5 млн, отметил эксперт.
"С учетом тех прогнозов, которые есть, мы сейчас входим в период, когда пойдут дожди, и, может быть, со следующей недели у нас фактические объемы наполнения будут увеличиваться за счет притоков", – заключил Николенко.
Ранее эксперты оценили уходящий год как водообильный и спрогнозировали засушливый период в регионе через 3-4 года.
Сброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
19 ноября, 08:41Радио "Спутник в Крыму"
Запасы водохранилищ Крыма: ситуация за неделю и прогнозы
Радио "Спутник в Крыму"Вода в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев
10:00Обстановка на Керченской переправе на утро субботы
09:36В Херсонской области сменили главу правительства
09:12Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50
08:55Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике
08:33Эвакуированные школьники Херсонщины сели за парты в Геническе
08:01Лицемерие очевидно: почему мир жалеет Украину и не слышит Крым
03:42Коррупционный интернационал: кто наживается на поставках оружия Украине
00:01В Крыму дожди и туман: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 ноября
22:01Главные события и заявления дня: 25 ноября
21:48Теневые банкиры из Севастополя "заработали" около 220 миллионов
21:27Минфин предложил расширить "Семейную ипотеку" на вторичное жилье
20:45В Севастополе за избиение ветеринара осужден военнослужащий ЧФ
20:36Более 50 улиц Симферополя и пригородные села на сутки останутся без воды
20:16Зимние пляжи открывают на курортах Кубани
19:37Бизнес оценил последствия ввода акциза на сахар и маркировки на пиво
19:27В Севастополе осудили 60-летнего педофила
19:03Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года
18:45Чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Лента новостейМолния