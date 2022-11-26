Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике
Эксперт: за неделю запасы водохранилищ естественного стока в Крыму не изменились
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежгорное водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю фактические объемы водохранилищ естественного стока сохранились. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
Ранее Николенко сообщал, что потребление воды из крымских водохранилищ естественного стока за год увеличилось вдвое и теперь еженедельно их объемы сокращаются на 2,5 – 3 млн кубометров.
За минувшие семь дней "есть существенные изменения", сказал эксперт.
"За эту неделю фактические объемы водохранилищ естественного стока сохранились с прошлой недели. Суммарный приток и забор равны между собой", – заявил он.
Общий запас всех этих водохранилищ к концу недели составляет 166 млн кубометров, добавил он. Для сравнения: в прошлом году в этот период запас был 112 млн и за неделю он уменьшился на 1,5 млн, отметил эксперт.
"С учетом тех прогнозов, которые есть, мы сейчас входим в период, когда пойдут дожди, и, может быть, со следующей недели у нас фактические объемы наполнения будут увеличиваться за счет притоков", – заключил Николенко.
Ранее эксперты оценили уходящий год как водообильный и спрогнозировали засушливый период в регионе через 3-4 года.