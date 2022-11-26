https://crimea.ria.ru/20221126/situatsiya-s-vodoy-v-krymu-ekspert-zayavil-o-pozitivnoy-dinamike-1125552672.html

Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике

Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Ситуация с водой в Крыму: эксперт заявил о позитивной динамике

В Севастополе за неделю фактические объемы водохранилищ естественного стока сохранились. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T08:55

2022-11-26T08:55

2022-11-26T08:55

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю фактические объемы водохранилищ естественного стока сохранились. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Ранее Николенко сообщал, что потребление воды из крымских водохранилищ естественного стока за год увеличилось вдвое и теперь еженедельно их объемы сокращаются на 2,5 – 3 млн кубометров. За минувшие семь дней "есть существенные изменения", сказал эксперт.Общий запас всех этих водохранилищ к концу недели составляет 166 млн кубометров, добавил он. Для сравнения: в прошлом году в этот период запас был 112 млн и за неделю он уменьшился на 1,5 млн, отметил эксперт.Ранее эксперты оценили уходящий год как водообильный и спрогнозировали засушливый период в регионе через 3-4 года.

https://crimea.ria.ru/20221119/zapasy-vodokhranilisch-kryma-situatsiya-za-nedelyu-i-prognozy-1125436733.html

крым

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вода в крыму, крым