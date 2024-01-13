https://crimea.ria.ru/20240113/vodokhranilischa-v-krymu-napolneny-pochti-po-maksimumu-za-tret-veka-1134162087.html

Водохранилища в Крыму наполнены почти по максимуму за треть века

Водохранилища в Крыму наполнены почти по максимуму за треть века - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Водохранилища в Крыму наполнены почти по максимуму за треть века

Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 85-90%, общий объем собранной воды составляет 216 млн кубометров – показатель приближается к... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T19:58

2024-01-13T19:58

2024-01-13T20:02

вода в крыму

радио "спутник в крыму"

илья николенко

мнения

кфу (крымский федеральный университет)

водоснабжение

водохранилища крыма

крым

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Илья Николенко о наполнении крымских водохранилищ Илья Николенко о наполнении крымских водохранилищ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 85-90%, общий объем собранной воды составляет 216 млн кубометров – показатель приближается к максимальному за последние 35 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.Только за декабрь 2023 и первую декаду января 2024 водохранилища Крыма пополнились на 32 млн кубометров, что достаточно много, отмечает эксперт. Для сравнения, на начало прошлого года показатель был почти втрое меньше.Примечательно, что все изменения в статистике наполнения произошли преимущественно благодаря двум водохранилищам: Чернореченскому, которое питает Севастополь, и Счастливенскому, обеспечивающему водой Ялту, отметил Николенко.По словам Николенко, Симферополь за прошлый год получил осадков существенно больше среднего показателя нормы – 140%. Такая же ситуация в Джанкое. Ниже нормы, на уровне 70-80%, фиксируются объемы полученных осадков в зоне Керчи и Феодосии. Также "на Ай-Петри, выпало всего лишь 75% осадков, которые считаются средними", добавил эксперт.Николенко подчеркнул, что Крым сейчас подходит к настоящей зиме, и осадки еще будут, а значит, и дальнейшее наполнение водохранилищ.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты Какое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый

https://crimea.ria.ru/20230805/zachem-dlya-zaschity-kryma-nuzhen-plan-stalina--eksperty-1130533654.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, илья николенко, мнения, кфу (крымский федеральный университет), водоснабжение, водохранилища крыма, крым