https://crimea.ria.ru/20240113/vodokhranilischa-v-krymu-napolneny-pochti-po-maksimumu-za-tret-veka-1134162087.html
Водохранилища в Крыму наполнены почти по максимуму за треть века
Водохранилища в Крыму наполнены почти по максимуму за треть века - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Водохранилища в Крыму наполнены почти по максимуму за треть века
Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 85-90%, общий объем собранной воды составляет 216 млн кубометров – показатель приближается к... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T19:58
2024-01-13T19:58
2024-01-13T20:02
вода в крыму
радио "спутник в крыму"
илья николенко
мнения
кфу (крымский федеральный университет)
водоснабжение
водохранилища крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122677184_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5259bcaabaac121ce81e0a0df5037b42.jpg.webp
Илья Николенко о наполнении крымских водохранилищ
Илья Николенко о наполнении крымских водохранилищ
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 85-90%, общий объем собранной воды составляет 216 млн кубометров – показатель приближается к максимальному за последние 35 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.Только за декабрь 2023 и первую декаду января 2024 водохранилища Крыма пополнились на 32 млн кубометров, что достаточно много, отмечает эксперт. Для сравнения, на начало прошлого года показатель был почти втрое меньше.Примечательно, что все изменения в статистике наполнения произошли преимущественно благодаря двум водохранилищам: Чернореченскому, которое питает Севастополь, и Счастливенскому, обеспечивающему водой Ялту, отметил Николенко.По словам Николенко, Симферополь за прошлый год получил осадков существенно больше среднего показателя нормы – 140%. Такая же ситуация в Джанкое. Ниже нормы, на уровне 70-80%, фиксируются объемы полученных осадков в зоне Керчи и Феодосии. Также "на Ай-Петри, выпало всего лишь 75% осадков, которые считаются средними", добавил эксперт.Николенко подчеркнул, что Крым сейчас подходит к настоящей зиме, и осадки еще будут, а значит, и дальнейшее наполнение водохранилищ.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты Какое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый
https://crimea.ria.ru/20230805/zachem-dlya-zaschity-kryma-nuzhen-plan-stalina--eksperty-1130533654.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122677184_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_2ad24ae94e5bd4de38c4c359a1111497.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, илья николенко, мнения, кфу (крымский федеральный университет), водоснабжение, водохранилища крыма, крым
Водохранилища в Крыму наполнены почти по максимуму за треть века
Водохранилища в Крыму наполнены максимально за последние 35 лет
19:58 13.01.2024 (обновлено: 20:02 13.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым.
Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 85-90%, общий объем собранной воды составляет 216 млн кубометров – показатель приближается к максимальному за последние 35 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.
"На сегодняшний момент фактическое наполнение водохранилищ естественного стока 216 млн кубометров. В 2023 году было 179 млн, в 2022 году – 162 млн. А за 35 прошедших лет максимальные объем наполнения был 227 млн кубометров. То есть мы видим, что наполнение приближается к максимальному. Показатель отличается от него мало, и он больше чем в прошлом году", – поделился Николенко.
Только за декабрь 2023 и первую декаду января 2024 водохранилища Крыма пополнились на 32 млн кубометров, что достаточно много, отмечает эксперт. Для сравнения, на начало прошлого года показатель был почти втрое меньше.
Примечательно, что все изменения в статистике наполнения произошли преимущественно благодаря двум водохранилищам: Чернореченскому, которое питает Севастополь, и Счастливенскому, обеспечивающему водой Ялту, отметил Николенко.
"Чернореченкое водохранилище – там стало больше на 15 миллионов кубометров. Счастливенское – там плюс 5 миллионов. Водохранилища, которые питают Симферополь, были практически на максимальном объеме 85-90%, ничего не изменилось", – уточнил он.
По словам Николенко, Симферополь за прошлый год получил осадков существенно больше среднего показателя нормы – 140%. Такая же ситуация в Джанкое.
Ниже нормы, на уровне 70-80%, фиксируются объемы полученных осадков в зоне Керчи и Феодосии. Также "на Ай-Петри, выпало всего лишь 75% осадков, которые считаются средними", добавил эксперт.
Николенко подчеркнул, что Крым сейчас подходит к настоящей зиме, и осадки еще будут, а значит, и дальнейшее наполнение водохранилищ.
Читайте также на РИА Новости Крым: