https://crimea.ria.ru/20231226/novaya-set-vodootvedeniya-poyavitsya-v-starom-gorode-simferopolya-1133816756.html

Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя

Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя

Новая сеть водоотведения появится в Симферополе. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T17:07

2023-12-26T17:07

2023-12-26T17:07

симферополь

жкх крыма и севастополя

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Новая сеть водоотведения появится в Симферополе. Об этом сообщили в администрации города.Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.Новый канализационный коллектор глубокого заложения, построенный в Симферополе, должны запустить перед Новым годом, сообщал ранее генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Максим Новик. Сразу после этого предприятие начнет работы по переключению канализационных стоков к новому коллектору.В октябре директор Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Сергей Шумилов заявлял о замене 17 километров авариных трубопроводов в Симферополе. По его словам, это позволит снизить суточную потерю воды до 11 метров кубических в сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллекторНасколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводовЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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