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Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя
Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя
Новая сеть водоотведения появится в Симферополе. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T17:07
2023-12-26T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Новая сеть водоотведения появится в Симферополе. Об этом сообщили в администрации города.Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.Новый канализационный коллектор глубокого заложения, построенный в Симферополе, должны запустить перед Новым годом, сообщал ранее генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Максим Новик. Сразу после этого предприятие начнет работы по переключению канализационных стоков к новому коллектору.В октябре директор Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Сергей Шумилов заявлял о замене 17 километров авариных трубопроводов в Симферополе. По его словам, это позволит снизить суточную потерю воды до 11 метров кубических в сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллекторНасколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводовЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
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РИА Новости Крым
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5
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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симферополь, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, общество
Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя

Строительство новой сети водоотведения началось в Симферополе

17:07 26.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Новая сеть водоотведения появится в Симферополе. Об этом сообщили в администрации города.
"В Старом городе Симферополя началось строительство новой сети водоотведения. Общая протяженность объекта трубопровода составит более 13 км" - говорится в сообщении.
Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.
Новый канализационный коллектор глубокого заложения, построенный в Симферополе, должны запустить перед Новым годом, сообщал ранее генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Максим Новик. Сразу после этого предприятие начнет работы по переключению канализационных стоков к новому коллектору.
В октябре директор Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Сергей Шумилов заявлял о замене 17 километров авариных трубопроводов в Симферополе. По его словам, это позволит снизить суточную потерю воды до 11 метров кубических в сутки.
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