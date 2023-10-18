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Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
Замена 17 километров авариных трубопроводов в Симферополе позволит снизить суточную потери воды до 11 метров кубических в сутки. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T15:53
2023-10-18T16:11
вода крыма
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сергей шумилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Замена 17 километров авариных трубопроводов в Симферополе позволит снизить суточную потери воды до 11 метров кубических в сутки. Об этом в комментарии журналистам рассказал директор Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Сергей Шумилов.По его словам, всего в крымской столице 1200 километров сетей водоснабжения. В ходе трехлетней программы по замене магистральных водоводов в городе за 2021-2022 годы были заменены 30 км сетей водоснабжения, до конца года будет завершена замена еще 17 км трубопроводов.Эта работа требует времени, потому что десятилетиями ничего не делалось. И только сейчас коммунальщики начинают менять самые аварийные участки, отметил собеседник.Также Шумилов добавил, что работы по замене аварийных трубопроводов ведутся во всех городах региона. Сейчас подрядные организации "заходят" на евпаторийский водовод, который находится в аварийном состоянии, и там будут заменены первые участки".Работы ведутся по мере выделения финансирования, добавил руководитель.Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик заявлял, что замена 47 км сетей для Симферополя – это не так много в сравнении с общей их протяженностью в 1200 км. С другой стороны – это наиболее важные водоводы, которые распределяют ресурс по микрорайонам.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллекторУлицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводовВ Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года
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Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

Замена еще 17 километров водоводов в Симферополе позволит экономить 11 тысяч кубов в сутки

15:53 18.10.2023 (обновлено: 16:11 18.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗамена водопроводных труб в Симферополе
Замена водопроводных труб в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Замена 17 километров авариных трубопроводов в Симферополе позволит снизить суточную потери воды до 11 метров кубических в сутки. Об этом в комментарии журналистам рассказал директор Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Сергей Шумилов.

"В рамках программы по водосбережению у нас восемь объектов по Симферополю общей протяженностью 17 километров. После выполнения этих мероприятий планируется, что 11 метров кубических в сутки Симферополь будет экономить за счет того, что мы поменяем аварийные водоводы на различных участках", – рассказал Шумилов.

По его словам, всего в крымской столице 1200 километров сетей водоснабжения. В ходе трехлетней программы по замене магистральных водоводов в городе за 2021-2022 годы были заменены 30 км сетей водоснабжения, до конца года будет завершена замена еще 17 км трубопроводов.
Эта работа требует времени, потому что десятилетиями ничего не делалось. И только сейчас коммунальщики начинают менять самые аварийные участки, отметил собеседник.

"Из федерального бюджета выделены деньги, 2,2 млрд рублей на замену сетей. Считали по единой схеме, что на замену всех сетей по Крыму необходимо 139 млрд рублей", – отметил Шумилов, уточнив, что выделить такую большую сумму на несколько лет не получится, "программа будет растянута десятилетиями".

Также Шумилов добавил, что работы по замене аварийных трубопроводов ведутся во всех городах региона. Сейчас подрядные организации "заходят" на евпаторийский водовод, который находится в аварийном состоянии, и там будут заменены первые участки".
Работы ведутся по мере выделения финансирования, добавил руководитель.
Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик заявлял, что замена 47 км сетей для Симферополя – это не так много в сравнении с общей их протяженностью в 1200 км. С другой стороны – это наиболее важные водоводы, которые распределяют ресурс по микрорайонам.
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