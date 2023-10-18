https://crimea.ria.ru/20231018/skolko-vody-budet-ekonomit-simferopol-posle-zameny-vodovodov-1132175816.html

Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

Замена 17 километров авариных трубопроводов в Симферополе позволит снизить суточную потери воды до 11 метров кубических в сутки. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T15:53

2023-10-18T15:53

2023-10-18T16:11

вода крыма

вода в крыму

водоснабжение

крым

новости крыма

минжкх крыма

симферополь

сергей шумилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132173863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54479c2efe7e873286fa8ed350144f53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Замена 17 километров авариных трубопроводов в Симферополе позволит снизить суточную потери воды до 11 метров кубических в сутки. Об этом в комментарии журналистам рассказал директор Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Сергей Шумилов.По его словам, всего в крымской столице 1200 километров сетей водоснабжения. В ходе трехлетней программы по замене магистральных водоводов в городе за 2021-2022 годы были заменены 30 км сетей водоснабжения, до конца года будет завершена замена еще 17 км трубопроводов.Эта работа требует времени, потому что десятилетиями ничего не делалось. И только сейчас коммунальщики начинают менять самые аварийные участки, отметил собеседник.Также Шумилов добавил, что работы по замене аварийных трубопроводов ведутся во всех городах региона. Сейчас подрядные организации "заходят" на евпаторийский водовод, который находится в аварийном состоянии, и там будут заменены первые участки".Работы ведутся по мере выделения финансирования, добавил руководитель.Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик заявлял, что замена 47 км сетей для Симферополя – это не так много в сравнении с общей их протяженностью в 1200 км. С другой стороны – это наиболее важные водоводы, которые распределяют ресурс по микрорайонам.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллекторУлицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводовВ Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, крым, новости крыма, минжкх крыма, симферополь, сергей шумилов