https://crimea.ria.ru/20230606/naskolko-snizilis-poteri-vody-v-simferopole-iz-za-zameny-vodovodov-1129158246.html

Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов

Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов

Замена магистральных водоводов позволила снизить суточную подачу воды на Симферополь до 120 тысяч кубов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T07:22

2023-06-06T07:22

2023-06-06T10:34

радио "спутник в крыму"

крым

вода в крыму

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городская среда

симферополь

максим новик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Замена магистральных водоводов позволила снизить суточную подачу воды на Симферополь до 120 тысяч кубов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.Гость студии напомнил, в этом году завершается трехлетняя программа по замене магистральных водоводов в городе. За 2021-2022 годы были заменены 30 км сетей водоснабжения, до конца года будет завершена замена еще 17 км трубопроводов.По словам Новика, замена 47 км сетей для Симферополя – это не так много в сравнении с общей их протяженностью в 1200 км. С другой стороны – это наиболее важные водоводы, которые распределяют ресурс по микрорайонам.Руководитель "Воды Крыма" отметил, что столь значительное снижение происходит на фоне сохранения круглосуточной подачи воды, роста численности населения города и подключение новых микрорайонов.В завершение директор предприятия отметил, что на финальной стадии работ абонентов будут переключать с временных водоводов на постоянные. В этой связи неизбежны краткосрочные отключения воды.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца в Симферополе планируют отремонтировать 20 км водоводов и снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Водоснабжение Евпатории восстановлено: вода подается 95% абонентовКанализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срокаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить

https://crimea.ria.ru/20230604/vkus-zasukhi-ekspert-nazval-god-defitsita-vody-v-krymu-1129156757.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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