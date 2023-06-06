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Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов
Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов
Замена магистральных водоводов позволила снизить суточную подачу воды на Симферополь до 120 тысяч кубов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T07:22
2023-06-06T07:22
2023-06-06T10:34
радио "спутник в крыму"
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городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Замена магистральных водоводов позволила снизить суточную подачу воды на Симферополь до 120 тысяч кубов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.Гость студии напомнил, в этом году завершается трехлетняя программа по замене магистральных водоводов в городе. За 2021-2022 годы были заменены 30 км сетей водоснабжения, до конца года будет завершена замена еще 17 км трубопроводов.По словам Новика, замена 47 км сетей для Симферополя – это не так много в сравнении с общей их протяженностью в 1200 км. С другой стороны – это наиболее важные водоводы, которые распределяют ресурс по микрорайонам.Руководитель "Воды Крыма" отметил, что столь значительное снижение происходит на фоне сохранения круглосуточной подачи воды, роста численности населения города и подключение новых микрорайонов.В завершение директор предприятия отметил, что на финальной стадии работ абонентов будут переключать с временных водоводов на постоянные. В этой связи неизбежны краткосрочные отключения воды.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца в Симферополе планируют отремонтировать 20 км водоводов и снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Водоснабжение Евпатории восстановлено: вода подается 95% абонентовКанализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срокаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
https://crimea.ria.ru/20230604/vkus-zasukhi-ekspert-nazval-god-defitsita-vody-v-krymu-1129156757.html
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Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов
"Вода Крыма": замена водоводов в Симферополе позволила экономить 30 тыс. кубов в сутки
07:22 06.06.2023 (обновлено: 10:34 06.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым.
Замена магистральных водоводов позволила снизить суточную подачу воды на Симферополь до 120 тысяч кубов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.
Гость студии напомнил, в этом году завершается трехлетняя программа по замене магистральных водоводов в городе. За 2021-2022 годы были заменены 30 км сетей водоснабжения, до конца года будет завершена замена еще 17 км трубопроводов.
По словам Новика, замена 47 км сетей для Симферополя – это не так много в сравнении с общей их протяженностью в 1200 км. С другой стороны – это наиболее важные водоводы, которые распределяют ресурс по микрорайонам.
"Поэтому их замена позволит существенно снизить потери в сетях. Первые результаты уже есть: подача воды на Симферополь снизилась со 150 до 120 тысяч кубов воды в сутки", – сообщил Новик.
Руководитель "Воды Крыма" отметил, что столь значительное снижение происходит на фоне сохранения круглосуточной подачи воды, роста численности населения города и подключение новых микрорайонов.
"По расчетам специалистов предприятия, после замены еще 17 км магистралей экономия увеличится еще на 10 тысяч кубов в сутки", – продолжил Новик и добавил, что все работы будут завершены до начала отопительного сезона.
В завершение директор предприятия отметил, что на финальной стадии работ абонентов будут переключать с временных водоводов на постоянные. В этой связи неизбежны краткосрочные отключения воды.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца в Симферополе планируют отремонтировать 20 км водоводов
и снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки.
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