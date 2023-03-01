https://crimea.ria.ru/20230301/vodosnabzhenie-evpatorii-vosstanovleno-voda-podaetsya-95-abonentov-1127275517.html

Водоснабжение Евпатории восстановлено: вода подается 95% абонентов

Водоснабжение Евпатории восстановлено: вода подается 95% абонентов - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Водоснабжение Евпатории восстановлено: вода подается 95% абонентов

В Евпатории завершен ремонт магистрального водовода, подача воды возобновлена для 95 процентов населения. Об этом РИА новости Крым сообщил директор "Воды Крыма" РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T09:52

2023-03-01T09:52

2023-03-01T10:00

происшествия

евпатория

красноперекопск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории завершен ремонт магистрального водовода, подача воды возобновлена для 95 процентов населения. Об этом РИА новости Крым сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.При этом собеседник отметил, что после ремонта вода может быть мутной. В этой связи продолжается подвоз воды населению. Полностью завершить работы на предприятии планируют к обеду.Кроме того, в Красноперекопске также завершены ремонтные работы. В настоящее время идет накопление резервуаров. Воду уже получили около 60 процентов абонентов. К вечеру водоснабжение города должно быть восстановлено в полном объеме.Накануне глава городской администрации Елена Демидова сообщила, что по состоянию на 17.00 на поврежденном водоводе установлен саркофаг, проведены сварочные работы, авария устранена.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что последствия аварий на водоводах Евпатории и Красноперекопска планируется устранить к вечеру 28 февраля.Во вторник в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. Жителей населенных пунктов обеспечивают привозной водой. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.В Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах.В Красноперекопске без воды все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.Читайте также на РИА Новости Крым:Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срокаОпреснение воды для Крыма уже неактуально – АксеновВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

евпатория

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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