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Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители
Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители
Прокуратура и Следком начали проверку в связи с авариями на водоводах в Евпатории и Красноперекопске. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T11:01
2023-02-28T11:01
2023-02-28T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура и Следком начали проверку в связи с авариями на водоводах в Евпатории и Красноперекопске. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.В результате прорыва водоводов ограничено водоснабжение в Евпатории и Красноперекопске, а также нескольких селах Красноперекопского района. В настоящее время проводятся ремонтные работы, организован подвоз воды."Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации. На постоянном контроле прокуратуры Крыма находится вопрос организации подвоза воды", - проинформировали в ведомстве.По поручению руководителя крымского Следкома следственными отделами по Евпатории и Красноперекопску организованы процессуальные проверки. Правоохранители установят обстоятельства аварий, а также полноту направленных на их ликвидацию мер и оказание помощи населению.Как сообщалось, в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах. Восстановить подачу власти города планируют к утру среды.В Красноперекопске без воды остались все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часуВ школах и детсадах Евпатории отменили занятияГород и несколько сел на севере Крыма остались без воды из-за аварии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители
Прокуратура и СК проверяют ситуацию с авариями на водоводах в Евпатории и Красноперекопске
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым.
Прокуратура и Следком начали проверку в связи с авариями на водоводах в Евпатории
и Красноперекопске.
Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
В результате прорыва водоводов ограничено водоснабжение в Евпатории и Красноперекопске, а также нескольких селах Красноперекопского района. В настоящее время проводятся ремонтные работы, организован подвоз воды.
"Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации. На постоянном контроле прокуратуры Крыма находится вопрос организации подвоза воды", - проинформировали в ведомстве.
По поручению руководителя крымского Следкома следственными отделами по Евпатории и Красноперекопску организованы процессуальные проверки. Правоохранители установят обстоятельства аварий, а также полноту направленных на их ликвидацию мер и оказание помощи населению.
"Также в рамках проверок будет дана оценка действиям уполномоченных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - добавили в пресс-службе регионального СК.
Как сообщалось, в Евпатории из-за аварии
без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах. Восстановить подачу власти города планируют к утру среды.
В Красноперекопске без воды остались все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.
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