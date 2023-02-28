https://crimea.ria.ru/20230228/avarii-v-evpatorii-i-krasnoperekopske-delom-zanyalis-pravookhraniteli-1127245980.html

Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители

Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители

Прокуратура и Следком начали проверку в связи с авариями на водоводах в Евпатории и Красноперекопске. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T11:01

2023-02-28T11:01

2023-02-28T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура и Следком начали проверку в связи с авариями на водоводах в Евпатории и Красноперекопске. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.В результате прорыва водоводов ограничено водоснабжение в Евпатории и Красноперекопске, а также нескольких селах Красноперекопского района. В настоящее время проводятся ремонтные работы, организован подвоз воды."Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации. На постоянном контроле прокуратуры Крыма находится вопрос организации подвоза воды", - проинформировали в ведомстве.По поручению руководителя крымского Следкома следственными отделами по Евпатории и Красноперекопску организованы процессуальные проверки. Правоохранители установят обстоятельства аварий, а также полноту направленных на их ликвидацию мер и оказание помощи населению.Как сообщалось, в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, приостановлены занятия в школах и детских садах. Восстановить подачу власти города планируют к утру среды.В Красноперекопске без воды остались все административные здания, 14 соцобъектов, многоквартирные дома и частный сектор – всего порядка 24 тысяч абонентов. Кроме этого, ограничено водоснабжение близлежащих сел Таврическое, Почетное, Совхозное, Пятихатка и Рисовое.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часуВ школах и детсадах Евпатории отменили занятияГород и несколько сел на севере Крыма остались без воды из-за аварии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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