Рейтинг@Mail.ru
В школах и детсадах Евпатории отменили занятия - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230228/v-shkolakh-i-detsadakh-evpatorii-otmenili-zanyatiya-1127243160.html
В школах и детсадах Евпатории отменили занятия
В школах и детсадах Евпатории отменили занятия - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В школах и детсадах Евпатории отменили занятия
В школах и детсадах Евпатории приостановлены занятия. Такое решение принял оперштаб в связи с отключением водоснабжения в городе. Об этом сообщили в Управлении... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T08:29
2023-02-28T08:47
евпатория
вода в крыму
вода крыма
жкх крыма и севастополя
происшествия
общество
образование в крыму и севастополе
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1e/1118783510_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_59f3952e9e869afe482a6656e64f436c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В школах и детсадах Евпатории приостановлены занятия. Такое решение принял оперштаб в связи с отключением водоснабжения в городе. Об этом сообщили в Управлении информационной политики мининформа Крыма.Ночью на центральном водоводе диаметром 1200 мм произошла серьезная авария, в результате чего в городе ограничено водоснабжение. По информации мэра города Елены Демидовой, нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, 138 административных объектов (в том числе, социально значимых). Подача воды осуществляется самотеком до 2-3 этажа. Теплоснабжение в городе не нарушено. Для подвоза воды предусмотрено восемь единиц техники. Устранением аварии занимаются специалисты предприятия "Вода Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила Евпаторию без воды Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срокаКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1e/1118783510_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_7a51d347ec0a0b2b6e4cefca13854a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, вода в крыму, вода крыма, жкх крыма и севастополя, происшествия, общество, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым
В школах и детсадах Евпатории отменили занятия

В связи с серьезной аварией на водоводе в школах и детсадах Евпатории отменили занятия

08:29 28.02.2023 (обновлено: 08:47 28.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в школе. Архивное фото
Пустой учебный класс в школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В школах и детсадах Евпатории приостановлены занятия. Такое решение принял оперштаб в связи с отключением водоснабжения в городе. Об этом сообщили в Управлении информационной политики мининформа Крыма.
Ночью на центральном водоводе диаметром 1200 мм произошла серьезная авария, в результате чего в городе ограничено водоснабжение.
"На данный момент оперативным штабом принято решение приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах в течение дня будут работать водовозки", - говорится в сообщении.
По информации мэра города Елены Демидовой, нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, 138 административных объектов (в том числе, социально значимых).
Подача воды осуществляется самотеком до 2-3 этажа. Теплоснабжение в городе не нарушено. Для подвоза воды предусмотрено восемь единиц техники. Устранением аварии занимаются специалисты предприятия "Вода Крыма".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Авария оставила Евпаторию без воды
Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срока
Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
 
ЕвпаторияВода в КрымуВода КрымаЖКХ Крыма и СевастополяПроисшествияОбществоОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник
10:27Ворвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море"
10:12Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часу
09:54Под Брянском сбит украинский беспилотник
09:39Город и несколько сел на севере Крыма остались без воды из-за аварии
08:52США планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны
08:44Симферополь "сковали" 9-балльные пробки
08:37Падение продаж: каким будет летний сезон в Крыму
08:29В школах и детсадах Евпатории отменили занятия
08:01Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки
07:55Приднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева
07:26Как разнообразить рацион в Великий пост
07:01Хроника Крымской весны: 28 февраля
06:49Авария оставила Евпаторию без воды
00:01Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды
00:00Какой сегодня праздник: 28 февраля
23:38На Белгород упали три беспилотника - что известно
22:02Главные события и заявления дня: 27 февраля
21:18Главные события Крыма за день: 27 февраля
21:16Землетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – эксперт
Лента новостейМолния