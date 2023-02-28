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В школах и детсадах Евпатории отменили занятия
В школах и детсадах Евпатории отменили занятия - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В школах и детсадах Евпатории отменили занятия
В школах и детсадах Евпатории приостановлены занятия. Такое решение принял оперштаб в связи с отключением водоснабжения в городе. Об этом сообщили в Управлении... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T08:29
2023-02-28T08:29
2023-02-28T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В школах и детсадах Евпатории приостановлены занятия. Такое решение принял оперштаб в связи с отключением водоснабжения в городе. Об этом сообщили в Управлении информационной политики мининформа Крыма.Ночью на центральном водоводе диаметром 1200 мм произошла серьезная авария, в результате чего в городе ограничено водоснабжение. По информации мэра города Елены Демидовой, нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, 138 административных объектов (в том числе, социально значимых). Подача воды осуществляется самотеком до 2-3 этажа. Теплоснабжение в городе не нарушено. Для подвоза воды предусмотрено восемь единиц техники. Устранением аварии занимаются специалисты предприятия "Вода Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила Евпаторию без воды Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срокаКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
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В школах и детсадах Евпатории отменили занятия
В связи с серьезной аварией на водоводе в школах и детсадах Евпатории отменили занятия
08:29 28.02.2023 (обновлено: 08:47 28.02.2023)