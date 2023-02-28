https://crimea.ria.ru/20230228/avariya-ostavila-evpatoriyu-bez-vody-1127242587.html

Авария оставила Евпаторию без воды

Авария оставила Евпаторию без воды - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Авария оставила Евпаторию без воды

В Евпатории из-за серьезной аварии на сетях отключено водоснабжение. Об этом сообщила мэр города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T06:49

2023-02-28T06:49

2023-02-28T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории из-за серьезной аварии на сетях отключено водоснабжение. Об этом сообщила мэр города Елена Демидова.По данным градоначальника, сейчас идут работы по восстановлению сетей. Привлечено пять единиц техники и 12 человек. По городу организуют развоз питьевой воды.Ранее в пресс-службе "Воды Крыма" сообщили об отклчении воды в Керчи из-за ремонтных работ на магистральном водоводе Ду-350 мм.28 февраля в городе не будет воды с 09:00 до 18:00 (ориентировочно) в микрорайоне Партизанский по улицам Феодосийское шоссе, Науменко, Восточная, Афанасьева, Менделеева, Мичурина, Куйбышева, Октябрьской Революции, Котова, Крымская, Модина, пер.Крымский, пер.Менделеева, пер.Куйбышева, Л. Толстого, а также на прилегающих к ней улицах и переулках. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.

https://crimea.ria.ru/20230227/kanalizatsionnyy-kollektor-v-simferopole-dostroyat-ranshe-sroka-1127238599.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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