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Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
Крым постоянно получает воду из Северо-Крымского канала, несмотря на постоянные обстрелы гидротехнических сооружений со стороны украинских войск в Херсонской... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T18:32
2023-02-20T18:39
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев
новые регионы россии
северо-крымский канал
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Крым постоянно получает воду из Северо-Крымского канала, несмотря на постоянные обстрелы гидротехнических сооружений со стороны украинских войск в Херсонской области. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Леонтьев напомнил, что Северо-Крымский канал возобновил работу в феврале прошлого года. По нему на полуостров ежесуточно поступает порядка 1,7 миллионов кубометров воды."Можем с гордостью сказать, что мы не только потребляем, но и стараемся внести свою лепту и отплатить Крыму благодарностью", - добавил мэр Новой Каховки.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
https://crimea.ria.ru/20230220/pod-postoyannym-kontrolem-mer-novoy-kakhovki-rasskazal-o-sostoyanii-ges-1127104561.html
херсонская область
новая каховка
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Владимир Леонтьев: ВСУ регулярно обстреливают сооружения Северо-Крымского канала
Владимир Леонтьев: ВСУ регулярно обстреливают сооружения Северо-Крымского канала
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херсонская область, новая каховка, владимир леонтьев, новые регионы россии, северо-крымский канал, крым, новости
Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти

Мэр Новой Каховки Леонтьев: ВСУ регулярно обстреливают сооружения Северо-Крымского канала

18:32 20.02.2023 (обновлено: 18:39 20.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Крым постоянно получает воду из Северо-Крымского канала, несмотря на постоянные обстрелы гидротехнических сооружений со стороны украинских войск в Херсонской области. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Подача воды в Крым не прекращалась (с момента разблокировки канала – ред.). И мы будем продолжать поставлять воду, хотя все сооружения находятся под постоянным обстрелом. Дорогие братья-крымчане будут с водой – это сто процентов", - сказал градоначальник.
Леонтьев напомнил, что Северо-Крымский канал возобновил работу в феврале прошлого года. По нему на полуостров ежесуточно поступает порядка 1,7 миллионов кубометров воды.
"Можем с гордостью сказать, что мы не только потребляем, но и стараемся внести свою лепту и отплатить Крыму благодарностью", - добавил мэр Новой Каховки.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьНовая КаховкаВладимир ЛеонтьевНовые регионы РоссииСеверо-Крымский каналКрымНовости
 
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