https://crimea.ria.ru/20230220/vsu-postoyanno-obstrelivayut-sooruzheniya-severo-krymskogo-kanala--vlasti-1127104748.html

Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти

Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти

Крым постоянно получает воду из Северо-Крымского канала, несмотря на постоянные обстрелы гидротехнических сооружений со стороны украинских войск в Херсонской... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T18:32

2023-02-20T18:32

2023-02-20T18:39

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

новая каховка

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северо-крымский канал

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Крым постоянно получает воду из Северо-Крымского канала, несмотря на постоянные обстрелы гидротехнических сооружений со стороны украинских войск в Херсонской области. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Леонтьев напомнил, что Северо-Крымский канал возобновил работу в феврале прошлого года. По нему на полуостров ежесуточно поступает порядка 1,7 миллионов кубометров воды."Можем с гордостью сказать, что мы не только потребляем, но и стараемся внести свою лепту и отплатить Крыму благодарностью", - добавил мэр Новой Каховки.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.

https://crimea.ria.ru/20230220/pod-postoyannym-kontrolem-mer-novoy-kakhovki-rasskazal-o-sostoyanii-ges-1127104561.html

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Леонтьев: ВСУ регулярно обстреливают сооружения Северо-Крымского канала Владимир Леонтьев: ВСУ регулярно обстреливают сооружения Северо-Крымского канала 2023-02-20T18:32 true PT1M00S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, владимир леонтьев, новые регионы россии, северо-крымский канал, крым, новости