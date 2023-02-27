https://crimea.ria.ru/20230227/kanalizatsionnyy-kollektor-v-simferopole-dostroyat-ranshe-sroka-1127238599.html

Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срока

Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срока - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срока

Строительство тоннельного канализационного коллектора в Симферополе находится в завершающей стадии. Об этом РИА Новости Крым сообщил главный инженер... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T19:07

2023-02-27T19:07

2023-02-27T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Строительство тоннельного канализационного коллектора в Симферополе находится в завершающей стадии. Об этом РИА Новости Крым сообщил главный инженер "ТоннельГеоСтрой" Андрей Булыгин.Представитель подрядчика пояснил, что проектом предусмотрено строительство 35 шахтных стволов и непосредственно коллектора длиной 17,5 км. Стоимость объекта – около 12 млрд рублей.По словам собеседника, окончание работ и передача объекта заказчику по контракту должна произойти не позднее сентября 2023 года. Однако подрядчик идет с опережением графика и работы будут завершены в апреле-мае. Переключением стоков будет заниматься "Вода Крыма".После запуска нового, специалисты проведут обследования старого коллектора. По результатам исследования будет принято решение о его реконструкции или же строительстве второго нового объекта.Булыгин отметил, что строительство велось методом микротоннелирования. Метод позволяет гарантировать максимальное качество строительства при минимальном участии человека. По оценкам специалистов, коллектор прослужит более полувека. Гарантия на трубы составляет более 50 лет.Ранее директор "Воды Крыма" Максим Новик заявлял, что запуск коллектора позволит подключать новые микрорайоны города без нагрузки для существующей сети. Он заверил, что объект обладает запасом мощности: его пропускная способность составляет 170 тысяч кубов в сутки при ежедневном потреблении города в 120-125 тысяч кубов воды.Кроме того, в прибрежных регионах Крыма в разной стадии реконструкции или строительства находятся 25 канализационных очистных сооружений. Их запуск позволит очистить прибрежную акваторию и в целом улучшить экологическую обстановку.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локацииВ Севастополе на КОС "Южные" запустили новый коллекторВ Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне

https://crimea.ria.ru/20220322/razberut-ili-pochinyat-chto-budet-so-starym-kollektorom-v-simferopole-1122732780.html

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2023

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