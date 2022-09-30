https://crimea.ria.ru/20220930/v-sevastopole-na-kos-yuzhnye-zapustili-novyy-kollektor-1124676450.html

В Севастополе на КОС "Южные" запустили новый коллектор

В Севастополе на КОС "Южные" запустили новый коллектор - РИА Новости Крым, 30.09.2022

В Севастополе на КОС "Южные" запустили новый коллектор

На севастопольских канализационных очистных сооружениях "Южные" аварийный коллектор переключили на новый. Как сообщили в правительстве города, это предотвратит... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T15:52

2022-09-30T15:52

2022-09-30T15:52

севастополь

новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На севастопольских канализационных очистных сооружениях "Южные" аварийный коллектор переключили на новый. Как сообщили в правительстве города, это предотвратит утечки.Отмечается, что сейчас на объекте обустраивают здание административно-бытового корпуса, идет внутренняя гидроизоляция лотковой части здания механической очистки сточных вод. Также подрядчик производит подготовительные работы под устройство радиальных отстойников.Ранее сообщалось, что в Балаклаве вместо очистных сооружений построят магистральный коллектор от города до КОС "Южные". Работы на КОС выполняет подрядная организация "Региональная строительная компания". Завершение строительства по контракту – 2024 год, цена контракта – 6,6 млрд рублей.Проект КОС "Южные" предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 кубометров в сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708 метров.Это один из самых проблемных проектов в рамках ФЦП в Севастополе. С первым подрядчиком его строительства контракт был расторгнут, из-за растраты более двух миллиардов рублей в рамках первого соглашения был осужден экс-руководитель севастопольского управления по эксплуатации объектов городского хозяйства. Следующего долгое время не могли найти. В марте 2021 года в правительстве Севастополя заявили о внесении последних корректировок в новый проект очистных сооружений. В конце июля представители Минстроя РФ проверили, как идет строительство.

https://crimea.ria.ru/20220803/v-sevastopole-otsenili-stroitelstvo-kos-na-kurortnoy-storone-1124050483.html

https://crimea.ria.ru/20220923/balaklavu-ostavyat-bez-ochistnykh-sooruzheniy-1124586529.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости