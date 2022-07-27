https://crimea.ria.ru/20220727/kak-stroyat-yuzhnye-ochistnye-v-sevastopole-1123977081.html

Как строят "Южные" очистные в Севастополе

Как строят "Южные" очистные в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Как строят "Южные" очистные в Севастополе

Отставаний при строительстве канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе нет, объект должен быть сдан в 2024 году. Ход работ проверили... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T19:01

2022-07-27T19:01

2022-07-27T18:35

севастополь

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Отставаний при строительстве канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе нет, объект должен быть сдан в 2024 году. Ход работ проверили представители Минстроя России, говорится на сайте правительства города.В Минстрое отметили, что на данный момент определяются объекты, требующие первоочередной реализации за счет средств федерального бюджета, а также обсуждаются вопросы по проектированию и строительству берегозащитных и противооползневых сооружений в городе.В рамках обновленного проекта предусмотрено строительство КОС глубоководного выпуска производительностью 130 тыс. куб. м/сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч) в районе Голубой бухты, а также сбросного коллектора. Общая протяженность трубопровода – 1,7 тыс. метров. Работы выполняет "Региональная строительная компания". Стоимость контракта с ней – 6,6 миллиардов рублей. Из проекта исключено строительство отдельных КОС в Балаклаве. Вместо этого в рамках государственной программы планируется выполнить реконструкцию компрессорной насосной станции, благодаря которой весь сток будет приходить самотеком на КОС "Южные".КОС "Южные" – один из самых проблемных проектов, реализуемых в Севастополе в рамках ФЦП. Контракт с первым подрядчиком расторгли, а когда нашли следующего – признали проект реконструкции устаревшим. О внесении в документ последних корректировок в правительстве Севастополя заявляли в марте 2021 года. Губернатор сообщал о проработке "огромного количества серьезных технических решений".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что канализационные очистные сооружения "Южные" в Севастополе намерены полностью сдать в эксплуатацию раньше срока.

https://crimea.ria.ru/20220721/kogda-zarabotayut-novye-ochistnye-v-ordzhonikidze-1123917120.html

https://crimea.ria.ru/20220712/gubernator-sevastopolya-mikhail-razvozhaev-glavnye-itogi-trekh-let-raboty-1123819318.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, реализация фцп в крыму и севастополе