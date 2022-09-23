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Балаклаву оставят без очистных сооружений - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Балаклаву оставят без очистных сооружений
Балаклаву оставят без очистных сооружений - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Балаклаву оставят без очистных сооружений
В Балаклаве вместо очистных сооружений построят магистральный коллектор от города до КОС "Южные". На разработку проектной документации выделено 129 млн рублей,... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T07:03
2022-09-23T07:03
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
севастополь
реализация фцп в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Балаклаве вместо очистных сооружений построят магистральный коллектор от города до КОС "Южные". На разработку проектной документации выделено 129 млн рублей, построить коллектор планируют в 2023 году. Об этом сообщили в региональном правительстве. По словам и. о. директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова, изначально работы были запланированы на 2026-2027 годы. Но с учетом комплексного развития территории на пятом и седьмом километрах Севастополя проектирование решили ускорить. Проект КОС "Южные" предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 кубометров в сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708 метров. Это один из самых проблемных проектов в рамках ФЦП в Севастополе. С первым подрядчиком его строительства контракт был расторгнут, из-за растраты более двух миллиардов рублей в рамках первого соглашения был осужден экс-руководитель севастопольского управления по эксплуатации объектов городского хозяйства. Следующего долгое время не могли найти. В марте 2021 года в правительстве Севастополя заявили о внесении последних корректировок в новый проект очистных сооружений. В конце июля представители Минстроя РФ проверили, как идет строительство.
https://crimea.ria.ru/20210504/Khusnullin-rasskazal-o-novom-reshenii-v-proekte-KOS-Yuzhnye-1119546048.html
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, севастополь, реализация фцп в крыму и севастополе
Балаклаву оставят без очистных сооружений

В Балаклаве вместо очистных сооружений построят магистральный коллектор

07:03 23.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТрубы для строительства водовода
Трубы для строительства водовода - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Балаклаве вместо очистных сооружений построят магистральный коллектор от города до КОС "Южные". На разработку проектной документации выделено 129 млн рублей, построить коллектор планируют в 2023 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.
"Приняли решение локальные очистные сооружения в Балаклаве не строить, а построить магистральный коллектор. Он заберет все стоки на КОС "Южные", которые под эти мощности специально сейчас по техническому заданию модернизированы и смогут это все принять на себя для очистки", – прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.
По словам и. о. директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова, изначально работы были запланированы на 2026-2027 годы. Но с учетом комплексного развития территории на пятом и седьмом километрах Севастополя проектирование решили ускорить.
Проект КОС "Южные" предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 кубометров в сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708 метров.
Это один из самых проблемных проектов в рамках ФЦП в Севастополе. С первым подрядчиком его строительства контракт был расторгнут, из-за растраты более двух миллиардов рублей в рамках первого соглашения был осужден экс-руководитель севастопольского управления по эксплуатации объектов городского хозяйства. Следующего долгое время не могли найти. В марте 2021 года в правительстве Севастополя заявили о внесении последних корректировок в новый проект очистных сооружений.
В конце июля представители Минстроя РФ проверили, как идет строительство.
Рабочая поездка вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Севастополь
4 мая 2021, 19:26
Хуснуллин рассказал о новом решении в проекте КОС "Южные"В новом проекте КОС "Южные" заложено повторное использование очищенной воды. Это добавит Севастополю минимум 10 тысяч кубометров на технические нужды, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки на полуостров. К реализации проекта подрядчик приступит в ближайшие месяцы.
 
Жилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяСевастопольРеализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
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