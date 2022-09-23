https://crimea.ria.ru/20220923/balaklavu-ostavyat-bez-ochistnykh-sooruzheniy-1124586529.html

Балаклаву оставят без очистных сооружений

Балаклаву оставят без очистных сооружений - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Балаклаву оставят без очистных сооружений

В Балаклаве вместо очистных сооружений построят магистральный коллектор от города до КОС "Южные". На разработку проектной документации выделено 129 млн рублей,... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T07:03

2022-09-23T07:03

2022-09-23T07:03

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

севастополь

реализация фцп в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Балаклаве вместо очистных сооружений построят магистральный коллектор от города до КОС "Южные". На разработку проектной документации выделено 129 млн рублей, построить коллектор планируют в 2023 году. Об этом сообщили в региональном правительстве. По словам и. о. директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова, изначально работы были запланированы на 2026-2027 годы. Но с учетом комплексного развития территории на пятом и седьмом километрах Севастополя проектирование решили ускорить. Проект КОС "Южные" предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 кубометров в сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708 метров. Это один из самых проблемных проектов в рамках ФЦП в Севастополе. С первым подрядчиком его строительства контракт был расторгнут, из-за растраты более двух миллиардов рублей в рамках первого соглашения был осужден экс-руководитель севастопольского управления по эксплуатации объектов городского хозяйства. Следующего долгое время не могли найти. В марте 2021 года в правительстве Севастополя заявили о внесении последних корректировок в новый проект очистных сооружений. В конце июля представители Минстроя РФ проверили, как идет строительство.

https://crimea.ria.ru/20210504/Khusnullin-rasskazal-o-novom-reshenii-v-proekte-KOS-Yuzhnye-1119546048.html

севастополь

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2022

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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, севастополь, реализация фцп в крыму и севастополе