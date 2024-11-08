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Воссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из Украины
Воссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из Украины - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Воссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из Украины
На паритетных началах с украинской стороной состоялось воссоединение семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T18:52
2024-11-08T18:52
2024-11-08T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На паритетных началах с украинской стороной состоялось воссоединение семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в Белоруссии.По ее словам, с украинской стороной удалось договориться о выезде женщины в Россию. Совместно с украинским омбудсменом и Международным Комитетом Красного Креста организовали ее транспортировку из Черкасской области до границы с Белоруссией и дальше домой, в Россию, объяснила омбудсмен.Кроме того, уполномоченные обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей и взаимному посещению пленных. Ранее Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными. По ее словам, Украина политизирует процесс обмена военнопленными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену УкраиныРоссия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники
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татьяна москалькова, россия, украина, семья, белоруссия, общество, новости
Воссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из Украины
В Белоруссии сын воссоединился со своей 91-летней матерью из Украины – Москалькова
18:52 08.11.2024 (обновлено: 18:54 08.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На паритетных началах с украинской стороной состоялось воссоединение семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в Белоруссии.
"Приняли из Украины 91-летнюю Анну Кондратьевну. Одинокая пожилая женщина жила в селе Мошны Черкасской области и нуждалась в постоянном уходе. Сын обратился к нам за помощью перевезти маму в Россию, где он сможет за ней ухаживать", - отметила Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, с украинской стороной удалось договориться о выезде женщины в Россию. Совместно с украинским омбудсменом и Международным Комитетом Красного Креста организовали ее транспортировку из Черкасской области до границы с Белоруссией и дальше домой, в Россию, объяснила омбудсмен.
Кроме того, уполномоченные обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей и взаимному посещению пленных.
"В ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека на территории Республики Беларусь обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных", - написала Москалькова.
Ранее Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными
. По ее словам, Украина политизирует процесс обмена военнопленными.
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