https://crimea.ria.ru/20241108/vossoedinenie-semi--syn-smog-zabrat-91-letnyuyu-mat-iz-ukrainy-1141719194.html

Воссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из Украины

Воссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из Украины - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Воссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из Украины

На паритетных началах с украинской стороной состоялось воссоединение семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T18:52

2024-11-08T18:52

2024-11-08T18:54

татьяна москалькова

россия

украина

семья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На паритетных началах с украинской стороной состоялось воссоединение семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в Белоруссии.По ее словам, с украинской стороной удалось договориться о выезде женщины в Россию. Совместно с украинским омбудсменом и Международным Комитетом Красного Креста организовали ее транспортировку из Черкасской области до границы с Белоруссией и дальше домой, в Россию, объяснила омбудсмен.Кроме того, уполномоченные обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей и взаимному посещению пленных. Ранее Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными. По ее словам, Украина политизирует процесс обмена военнопленными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену УкраиныРоссия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, россия, украина, семья, белоруссия, общество, новости