https://crimea.ria.ru/20240523/vopros-obmena-plennymi---moskalkova-obratilas-k-ombudsmenu-ukrainy-1137530671.html

Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины

Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила список украинских военнопленных омбудсмену Украины с просьбой предпринять РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T17:54

2024-05-23T17:54

2024-05-23T17:54

татьяна москалькова

маргарита симоньян

пленные

обмен пленными

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

дмитрий лубинец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e452684ce6dfb0154ae10794ce377f82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила список украинских военнопленных омбудсмену Украины с просьбой предпринять меры по ускорению процесса обмена пленными. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне сообщила, что что киевский режим не желает обменивать 500 военнослужащих ВСУ, находящихся в российском плену, и опубликовала их список.Она подчеркнула, что уже несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. А также проинформировала об отказе украинской стороны провести обмен двух католических священников на двух православных священников."Украина, абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен. Недавно я посещала католических священников в их месте содержания, убедилась, что условия соответствуют международным нормам", - написала российский омбудсмен.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – СимоньянРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевРоссия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, маргарита симоньян, пленные, обмен пленными, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, дмитрий лубинец