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Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила список украинских военнопленных омбудсмену Украины с просьбой предпринять РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T17:54
2024-05-23T17:54
татьяна москалькова
маргарита симоньян
пленные
обмен пленными
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила список украинских военнопленных омбудсмену Украины с просьбой предпринять меры по ускорению процесса обмена пленными. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне сообщила, что что киевский режим не желает обменивать 500 военнослужащих ВСУ, находящихся в российском плену, и опубликовала их список.Она подчеркнула, что уже несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. А также проинформировала об отказе украинской стороны провести обмен двух католических священников на двух православных священников."Украина, абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен. Недавно я посещала католических священников в их месте содержания, убедилась, что условия соответствуют международным нормам", - написала российский омбудсмен.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – СимоньянРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевРоссия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова
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РИА Новости Крым
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96
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татьяна москалькова, маргарита симоньян, пленные, обмен пленными, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, дмитрий лубинец
Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины

Москалькова обратилась к омбудсмену Украины по вопросу об обмене пленными

17:54 23.05.2024
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Госдумы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила список украинских военнопленных омбудсмену Украины с просьбой предпринять меры по ускорению процесса обмена пленными. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне сообщила, что что киевский режим не желает обменивать 500 военнослужащих ВСУ, находящихся в российском плену, и опубликовала их список.
"Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов", - сообщила в четверг Москалькова.
Она подчеркнула, что уже несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. А также проинформировала об отказе украинской стороны провести обмен двух католических священников на двух православных священников.
"Украина, абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен. Недавно я посещала католических священников в их месте содержания, убедилась, что условия соответствуют международным нормам", - написала российский омбудсмен.
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Татьяна МоскальковаМаргарита СимоньянПленныеОбмен пленнымиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиДмитрий Лубинец
 
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