https://crimea.ria.ru/20240522/ikh-ne-khotyat-zabrat-simonyan-opublikovala-500-familiy-ukrainskikh-plennykh-1137502540.html

Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных

Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T18:40

2024-05-22T18:40

2024-05-22T18:44

маргарита симоньян

всу (вооруженные силы украины)

пленные

обмен пленными

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список."У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек – азовцев* (боевиков террористической организации "Азов"* – ред.) и Ко – и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины – Украине не нужны", – ранее написала Симоньян в своем Telegram-канале.*запрещенная в России террористическая организация

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, всу (вооруженные силы украины), пленные, обмен пленными, украина