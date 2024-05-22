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Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных
Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T18:40
2024-05-22T18:44
маргарита симоньян
всу (вооруженные силы украины)
пленные
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список."У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек – азовцев* (боевиков террористической организации "Азов"* – ред.) и Ко – и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины – Украине не нужны", – ранее написала Симоньян в своем Telegram-канале.*запрещенная в России террористическая организация
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маргарита симоньян, всу (вооруженные силы украины), пленные, обмен пленными, украина
Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных

Маргарита Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских военнопленных

18:40 22.05.2024 (обновлено: 18:44 22.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список.
"У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек – азовцев* (боевиков террористической организации "Азов"* – ред.) и Ко – и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины – Украине не нужны", – ранее написала Симоньян в своем Telegram-канале.
*запрещенная в России террористическая организация
 
Маргарита СимоньянВСУ (Вооруженные силы Украины)ПленныеОбмен пленнымиУкраина
 
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