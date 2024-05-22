https://crimea.ria.ru/20240522/ikh-ne-khotyat-zabrat-simonyan-opublikovala-500-familiy-ukrainskikh-plennykh-1137502540.html
Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных
Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T18:40
2024-05-22T18:40
2024-05-22T18:44
маргарита симоньян
всу (вооруженные силы украины)
пленные
обмен пленными
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список."У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек – азовцев* (боевиков террористической организации "Азов"* – ред.) и Ко – и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины – Украине не нужны", – ранее написала Симоньян в своем Telegram-канале.*запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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маргарита симоньян, всу (вооруженные силы украины), пленные, обмен пленными, украина
Их не хотят забрать: Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских пленных
Маргарита Симоньян опубликовала 500 фамилий украинских военнопленных
18:40 22.05.2024 (обновлено: 18:44 22.05.2024)