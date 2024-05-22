https://crimea.ria.ru/20240522/zelenskiy-otkazyvaetsya-obmenivat-500-plennykh-soldat-vsu--simonyan-1137494405.html

Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян

Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T16:03

2024-05-22T16:03

2024-05-22T16:05

маргарита симоньян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и пообещала опубликовать их список.Журналист пообещала вечером в среду опубликовать полный список этих военнослужащих с именами, фамилиями и датами рождения."Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", – добавила она.*запрещенная в России террористическая организация

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян