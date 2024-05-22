https://crimea.ria.ru/20240522/zelenskiy-otkazyvaetsya-obmenivat-500-plennykh-soldat-vsu--simonyan-1137494405.html
Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T16:03
2024-05-22T16:03
2024-05-22T16:05
маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и пообещала опубликовать их список.Журналист пообещала вечером в среду опубликовать полный список этих военнослужащих с именами, фамилиями и датами рождения."Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", – добавила она.*запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян
Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
Симоньян сообщила об отказе Зеленского обменять 500 пленных солдат ВСУ
16:03 22.05.2024 (обновлено: 16:05 22.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и пообещала опубликовать их список.
"У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек – азовцев* (боевиков террористической организации "Азов"* – ред.) и ко – и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины – Украине не нужны", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Журналист пообещала вечером в среду опубликовать полный список этих военнослужащих с именами, фамилиями и датами рождения.
"Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", – добавила она.
*запрещенная в России террористическая организация