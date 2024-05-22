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Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T16:03
2024-05-22T16:05
маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и пообещала опубликовать их список.Журналист пообещала вечером в среду опубликовать полный список этих военнослужащих с именами, фамилиями и датами рождения."Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", – добавила она.*запрещенная в России террористическая организация
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
маргарита симоньян
Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян

Симоньян сообщила об отказе Зеленского обменять 500 пленных солдат ВСУ

16:03 22.05.2024 (обновлено: 16:05 22.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и пообещала опубликовать их список.

"У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек – азовцев* (боевиков террористической организации "Азов"* – ред.) и ко – и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины – Украине не нужны", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Журналист пообещала вечером в среду опубликовать полный список этих военнослужащих с именами, фамилиями и датами рождения.
"Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", – добавила она.
*запрещенная в России террористическая организация
 
Маргарита Симоньян
 
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