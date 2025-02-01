https://crimea.ria.ru/20250201/novosti-svo-kiev-teryaet-lyudey-i-nemetskie-tanki-1143841353.html
Новости СВО: Киев теряет людей и немецкие танки
Новости СВО: Киев теряет людей и немецкие танки - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Новости СВО: Киев теряет людей и немецкие танки
Вооруженные силы России за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали еще 1310 боевиков, технику и вооружения, в том... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T12:57
2025-02-01T12:57
2025-02-01T12:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143591428_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_350f9f84334f459846227b5162077b48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали еще 1310 боевиков, технику и вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, сообщает в субботу Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 украинских боевиков, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Запада" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли 320 солдат, боевую бронированную машину, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разбили до 220 военнослужащих ВСУ, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ - свыше 130 человек, немецкий танк Leopard, боевая бронированная машина и автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская артустановка Caesar.Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 солдат ВСУ, четыре автомобиля и станцию ВВ зоне действия группы "Центр" ликвидированы до 570 боевиков, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии, и , как сообщалось, освобожден населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 42 095 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 984 танка и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 097 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииЧем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую областьАрмия России освободила Нововасилевку в ДНР
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143591428_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_2d33686fe127d4773ace6dfb7298c32e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", поставки западного оружия украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали еще 1310 боевиков, технику и вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, сообщает в субботу Минобороны.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 украинских боевиков, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Запада" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли 320 солдат, боевую бронированную машину, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разбили до 220 военнослужащих ВСУ, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ - свыше 130 человек, немецкий танк Leopard, боевая бронированная машина и автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская артустановка Caesar.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 солдат ВСУ, четыре автомобиля и станцию В
В зоне действия группы "Центр"
ликвидированы до 570 боевиков, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии, и , как сообщалось, освобожден населенный пункт Крымское
Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 42 095 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 984 танка и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 097 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: