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Новости СВО: Киев теряет людей и немецкие танки - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Новости СВО: Киев теряет людей и немецкие танки
Новости СВО: Киев теряет людей и немецкие танки - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Новости СВО: Киев теряет людей и немецкие танки
Вооруженные силы России за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали еще 1310 боевиков, технику и вооружения, в том... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T12:57
2025-02-01T12:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали еще 1310 боевиков, технику и вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, сообщает в субботу Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 украинских боевиков, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Запада" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли 320 солдат, боевую бронированную машину, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разбили до 220 военнослужащих ВСУ, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ - свыше 130 человек, немецкий танк Leopard, боевая бронированная машина и автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская артустановка Caesar.Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 солдат ВСУ, четыре автомобиля и станцию ВВ зоне действия группы "Центр" ликвидированы до 570 боевиков, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии, и , как сообщалось, освобожден населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 42 095 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 984 танка и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 097 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииЧем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую областьАрмия России освободила Нововасилевку в ДНР
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", поставки западного оружия украине
Новости СВО: Киев теряет людей и немецкие танки

ВСУ потеряли за сутки еще 1310 боевиков и немецкие танки Leopard

12:57 01.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б"
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали еще 1310 боевиков, технику и вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, сообщает в субботу Минобороны.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 украинских боевиков, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Запада" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли 320 солдат, боевую бронированную машину, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разбили до 220 военнослужащих ВСУ, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ - свыше 130 человек, немецкий танк Leopard, боевая бронированная машина и автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская артустановка Caesar.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 солдат ВСУ, четыре автомобиля и станцию В
В зоне действия группы "Центр" ликвидированы до 570 боевиков, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии, и , как сообщалось, освобожден населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 42 095 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 984 танка и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 097 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Поставки западного оружия Украине
 
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