Белый дом: конфликт на Украине стал прокси-войной между США и Россией
Конфликт на Украине стал прокси-войной между США и Россией – госсекретарь Рубио
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между Штатами и Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.
"Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", – сказал Рубио.
И подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.
28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.
После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.
На прошлой неделе Рубио заявил, что США расценивают действия главы киевского режима Владимира Зеленского как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Во вторник вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.
Накануне президент США Дональд Трамп во время выступления в американском Конгрессе заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.