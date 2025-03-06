https://crimea.ria.ru/20250306/v-pentagone-podtverdil-priostanovku-postavok-oruzhiya-ukraine-1144689818.html

В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине

В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине

Приостановка поставок всех видов военной помощи США Украине действует начиная с 02:00 вторника по московскому времени, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T06:01

2025-03-06T06:01

2025-03-06T06:01

пентагон

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Приостановка поставок всех видов военной помощи США Украине действует начиная с 02:00 вторника по московскому времени, сообщили РИА Новости в Пентагоне.Собеседник подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.При этом сообщения об остановке предоставления разведданных Киеву в Пентагоне комментировать отказались.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что приостановка военной помощи США Украине нужна для ее пересмотра.Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув – главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, сша, новости, политика, украина, оружие, поставки западного оружия украине