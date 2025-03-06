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В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине
В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине
Приостановка поставок всех видов военной помощи США Украине действует начиная с 02:00 вторника по московскому времени, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T06:01
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пентагон
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новости
политика
украина
оружие
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Приостановка поставок всех видов военной помощи США Украине действует начиная с 02:00 вторника по московскому времени, сообщили РИА Новости в Пентагоне.Собеседник подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.При этом сообщения об остановке предоставления разведданных Киеву в Пентагоне комментировать отказались.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что приостановка военной помощи США Украине нужна для ее пересмотра.Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув – главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пентагон, сша, новости, политика, украина, оружие, поставки западного оружия украине
В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине

Приостановка поставок оружия Украине действует со вторника – Пентагон

06:01 06.03.2025
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Приостановка поставок всех видов военной помощи США Украине действует начиная с 02:00 вторника по московскому времени, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
"В шесть вечера понедельника (02:00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине", – сообщил агентству представитель минобороны США.
Собеседник подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
При этом сообщения об остановке предоставления разведданных Киеву в Пентагоне комментировать отказались.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что приостановка военной помощи США Украине нужна для ее пересмотра.
Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув – главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
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ПентагонСШАНовостиПолитикаУкраинаОружиеПоставки западного оружия Украине
 
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Заголовок открываемого материала
06:01В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине
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22:45Макрон сделал заявление о европейских войсках на Украине
22:24Макрон выступил против перемирия на Украине
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21:56В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов
21:41В Севастополе простились с героем спецоперации
21:08Гимн Крыма: каким его представляют жители
20:47Россия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин
20:32Заявления Трампа по Украине: чего добивается хозяин Белого дома
20:07Война с РФ и гарантии Киеву: главные заявления премьера Британии Стармера
19:51Украинский беспилотник сбили над Черным морем
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