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Землю накрыла магнитная буря - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Землю накрыла магнитная буря
Землю накрыла магнитная буря - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Землю накрыла магнитная буря
В субботу на Землю обрушилась очередная магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T11:38
2025-02-01T11:38
магнитные бури
вспышки на солнце
солнце
космос
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новости
стихия
метеозависимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В субботу на Землю обрушилась очередная магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, новое геомагнитное возмущение произошло в 6 часов утра и продолжается прямо сейчас, его уровень достигает отметки G1. В соответствии с графиком магнитных бурь, штормить будет до 15:00 субботы. Затем магнитосфера успокоится.Дальнейший прогноз благоприятный и указывает на то, что ученые к этому моменту не ожидают магнитных бурь до конца февраля.В Лаборатории сообщали ранее, что Земля входит в зону действия крупных корональных дыр. Это может провоцировать магнитные бури, но сильных магнитосферных штормов ожидать не стоит. При корональных дырах их просто не бывает – нужны сильные вспышки.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, считает доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом его коллега, завлабораторией "Рентгеновская астрономия солнца" Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин, убежден, что принимать прогнозы космической погоды слишком близко к сердцу не стоит, поскольку их влияние на человека не выше, чем некоторые повседневные земные факторы, например - передвижение в метро или троллейбусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаСолнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, космос, земля, новости, стихия, метеозависимость, здоровье
Землю накрыла магнитная буря

На Землю в субботу обрушилась магнитная буря уровня G1 – ученые

11:38 01.02.2025
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В субботу на Землю обрушилась очередная магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, новое геомагнитное возмущение произошло в 6 часов утра и продолжается прямо сейчас, его уровень достигает отметки G1. В соответствии с графиком магнитных бурь, штормить будет до 15:00 субботы. Затем магнитосфера успокоится.
Дальнейший прогноз благоприятный и указывает на то, что ученые к этому моменту не ожидают магнитных бурь до конца февраля.
В Лаборатории сообщали ранее, что Земля входит в зону действия крупных корональных дыр. Это может провоцировать магнитные бури, но сильных магнитосферных штормов ожидать не стоит. При корональных дырах их просто не бывает – нужны сильные вспышки.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, считает доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом его коллега, завлабораторией "Рентгеновская астрономия солнца" Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин, убежден, что принимать прогнозы космической погоды слишком близко к сердцу не стоит, поскольку их влияние на человека не выше, чем некоторые повседневные земные факторы, например - передвижение в метро или троллейбусе.
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Магнитные буриВспышки на СолнцеСолнцекосмосЗемляНовостиСтихияМетеозависимостьЗдоровье
 
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