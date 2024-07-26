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Число жертв пожара в многоэтажке в Ульяновске выросло до трех

Число жертв пожара в многоэтажке в Ульяновске выросло до трех - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Число жертв пожара в многоэтажке в Ульяновске выросло до трех

Еще две женщины погибли при возгорании многоэтажки в Ульяновске. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T20:44

2024-07-26T20:44

2024-07-26T20:44

ульяновск

ульяновская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Еще две женщины погибли при возгорании многоэтажки в Ульяновске. Об этом сообщили в МЧС России.В пятницу вечером в Ульяновске загорелись три квартиры на третьем этаже многоэтажного жилого дома. Изначально сообщалось, что огонь унес жизнь двухлетнего ребенка, еще трое жильцов пострадали. Из горящего дома спасли 25 жильцов, еще 20 эвакуировали. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 200 квадратных метров. Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в АпшеронскеВ Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦНа востоке Крыма сгорел дом – спасена женщина

ульяновск

ульяновская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, ульяновская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости