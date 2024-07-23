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В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске
В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске
В больнице Краснодара скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа в ТЦ Апшеронска накануне, сообщили в краевом оперштабе. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T11:30
2024-07-23T11:33
краснодарский край
происшествия
взрыв
мчс краснодарского края
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В больнице Краснодара скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа в ТЦ Апшеронска накануне, сообщили в краевом оперштабе.Еще два человека получили травмы средней тяжести, сейчас они находятся в больнице.По информации оперштаба, сейчас в Апшеронске продолжают разбор завалов после ЧП, работы не прекращались и ночью. На месте происшествия работают 11 человек, задействовано девять единиц техники. Улица Ворошилова по-прежнему перекрыта.Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров. Разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве газа в жилом доме в Крыму пострадала семья – идет проверкаТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, происшествия, взрыв, мчс краснодарского края, новости
В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске

В больнице Краснодара скончалась пострадавшая при взрыве газа в ТЦ Апшеронска - оперштаб

11:30 23.07.2024 (обновлено: 11:33 23.07.2024)
 
© ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВ Апшеронске в результате взрыва газа разрушено здание
В Апшеронске в результате взрыва газа разрушено здание
© ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В больнице Краснодара скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа в ТЦ Апшеронска накануне, сообщили в краевом оперштабе.
Еще два человека получили травмы средней тяжести, сейчас они находятся в больнице.
"Утром, в 8.30, в Краснодаре, в краевой клинической больнице № 1 скончалась женщина, которая находилась в тяжелом состоянии. Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, находятся на лечении в краевой клинической больнице", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, сейчас в Апшеронске продолжают разбор завалов после ЧП, работы не прекращались и ночью. На месте происшествия работают 11 человек, задействовано девять единиц техники. Улица Ворошилова по-прежнему перекрыта.
Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров. Разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Краснодарский крайПроисшествияВзрывМЧС Краснодарского краяНовости
 
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