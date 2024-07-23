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В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске

В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске

В больнице Краснодара скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа в ТЦ Апшеронска накануне, сообщили в краевом оперштабе. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T11:30

2024-07-23T11:30

2024-07-23T11:33

краснодарский край

происшествия

взрыв

мчс краснодарского края

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В больнице Краснодара скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа в ТЦ Апшеронска накануне, сообщили в краевом оперштабе.Еще два человека получили травмы средней тяжести, сейчас они находятся в больнице.По информации оперштаба, сейчас в Апшеронске продолжают разбор завалов после ЧП, работы не прекращались и ночью. На месте происшествия работают 11 человек, задействовано девять единиц техники. Улица Ворошилова по-прежнему перекрыта.Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров. Разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве газа в жилом доме в Крыму пострадала семья – идет проверкаТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи

краснодарский край

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2024

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краснодарский край, происшествия, взрыв, мчс краснодарского края, новости