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Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело
Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело
На Кубани возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту происшествия в Апшеронске, сообщает пресс-служба краевого главка СК РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T10:50
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На Кубани возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту происшествия в Апшеронске, сообщает пресс-служба краевого главка СК РФ.Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров. Как сообщала прокуратура Краснодарского края, при обрушении здания в результате взрыва пострадали четыре человека.Сейчас число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью продолжают устанавливать. Следователи и эксперты осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия, чтобы установить всех обстоятельства ЧП, в том числе правоохранители устанавливают очаг возгорания и точную причину пожара.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в СочиВзрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известноХлопок газа в многоэтажке в Симферополе: что известно
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мчс краснодарского края, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, взрыв, россия
Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП в торговом центре Апшеронска

10:50 22.07.2024
 
© ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВ Апшеронске в результате взрыва газа разрушено здание
В Апшеронске в результате взрыва газа разрушено здание
© ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На Кубани возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту происшествия в Апшеронске, сообщает пресс-служба краевого главка СК РФ.
Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров. Как сообщала прокуратура Краснодарского края, при обрушении здания в результате взрыва пострадали четыре человека.
"По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в Следкоме.
Сейчас число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью продолжают устанавливать. Следователи и эксперты осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия, чтобы установить всех обстоятельства ЧП, в том числе правоохранители устанавливают очаг возгорания и точную причину пожара.
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МЧС Краснодарского краяКраснодарский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияВзрывРоссия
 
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