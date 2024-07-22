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Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело

Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело

На Кубани возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту происшествия в Апшеронске, сообщает пресс-служба краевого главка СК РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T10:50

2024-07-22T10:50

2024-07-22T10:50

мчс краснодарского края

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На Кубани возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту происшествия в Апшеронске, сообщает пресс-служба краевого главка СК РФ.Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров. Как сообщала прокуратура Краснодарского края, при обрушении здания в результате взрыва пострадали четыре человека.Сейчас число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью продолжают устанавливать. Следователи и эксперты осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия, чтобы установить всех обстоятельства ЧП, в том числе правоохранители устанавливают очаг возгорания и точную причину пожара.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в СочиВзрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известноХлопок газа в многоэтажке в Симферополе: что известно

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс краснодарского края, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, взрыв, россия