Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240722/chp-v-apsheronske-pri-vzryve-i-obrushenii-postradali-chetyre-cheloveka-1139037855.html
ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека
ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 22.07.2024
ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T09:47
2024-07-22T09:47
взрыв
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
новости
пожар
прокуратура краснодарского края
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139037743_0:22:1236:717_1920x0_80_0_0_84ca96e0879a9f08d16bce1ab3ab4cb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.На место происшествия прибыли оперативные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. На месте происшествия также работают следователи краевого управления СК РФ.Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. На месте работают пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов. По словам руководителя региона, в случае необходимости будут подключены врачи из краевых больниц.Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров.
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139037743_223:0:1182:719_1920x0_80_0_0_83471b8de3f22264ab9a8b44096c72cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв, происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, пожар, прокуратура краснодарского края
ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека

При обрушении здания из-за взрыва газа в Апшеронске пострадали четыре человека

09:47 22.07.2024
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСпасатели выносят пострадавшего при взрыве газа в Апшеронске
Спасатели выносят пострадавшего при взрыве газа в Апшеронске
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

"Прокуратурой Апшеронского района организована проверка по факту разрушения здания, в результате которого пострадали четыре человека. По предварительной информации, причиной разрушения явился хлопок газо-воздушной смеси", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. На месте происшествия также работают следователи краевого управления СК РФ.
Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. На месте работают пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов. По словам руководителя региона, в случае необходимости будут подключены врачи из краевых больниц.
Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров.
 
ВзрывПроисшествияКраснодарский крайВениамин КондратьевНовостиПожарПрокуратура Краснодарского края
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок
10:50Взрыв в Апшеронске - СК завел уголовное дело
10:45На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена
10:21На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек
10:09Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницей
09:53Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму - ФСБ
09:47ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека
09:07Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие
09:06Найдены тела пилота и пассажиров пропавшего в Якутии вертолета
09:00Пять украинских беспилотников пытались атаковать Астраханскую область
08:44Бульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удара
08:18На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов
08:10Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузах
07:51На нефтезаводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА
07:34Камала Харрис заявила об участии в президентской гонке в США
07:1717 украинских беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
07:02Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источники
06:41Неотложные работы на сетях - в Севастополе в понедельник отключат свет
06:22Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе
06:03Крымский мост сейчас: в очереди почти 700 авто
Лента новостейМолния