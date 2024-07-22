https://crimea.ria.ru/20240722/chp-v-apsheronske-pri-vzryve-i-obrushenii-postradali-chetyre-cheloveka-1139037855.html

ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека

ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 22.07.2024

ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T09:47

2024-07-22T09:47

2024-07-22T09:47

взрыв

происшествия

краснодарский край

вениамин кондратьев

новости

пожар

прокуратура краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.На место происшествия прибыли оперативные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. На месте происшествия также работают следователи краевого управления СК РФ.Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. На месте работают пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов. По словам руководителя региона, в случае необходимости будут подключены врачи из краевых больниц.Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров.

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, пожар, прокуратура краснодарского края