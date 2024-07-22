https://crimea.ria.ru/20240722/chp-v-apsheronske-pri-vzryve-i-obrushenii-postradali-chetyre-cheloveka-1139037855.html
ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека
ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 22.07.2024
ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T09:47
2024-07-22T09:47
2024-07-22T09:47
взрыв
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
новости
пожар
прокуратура краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.На место происшествия прибыли оперативные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. На месте происшествия также работают следователи краевого управления СК РФ.Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. На месте работают пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов. По словам руководителя региона, в случае необходимости будут подключены врачи из краевых больниц.Информация об обрушении здания в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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взрыв, происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, пожар, прокуратура краснодарского края
ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека
При обрушении здания из-за взрыва газа в Апшеронске пострадали четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в Апшеронске, где в результате хлопка газа обрушилось здание. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Прокуратурой Апшеронского района организована проверка по факту разрушения здания, в результате которого пострадали четыре человека. По предварительной информации, причиной разрушения явился хлопок газо-воздушной смеси", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. На месте происшествия также работают следователи краевого управления СК РФ.
Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. На месте работают пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов. По словам руководителя региона, в случае необходимости будут подключены врачи из краевых больниц.
Информация об обрушении здания
в результате хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске поступила утром в понедельник. В результате взрыва также возник пожар на площади 100 квадратных метров.