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Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие
Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие
В Апшеронске Краснодарского края произошло обрушение здания в результате взрыва газа, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T09:07
2024-07-22T09:07
2024-07-22T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Апшеронске Краснодарского края произошло обрушение здания в результате взрыва газа, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный главк МЧС.Сообщение о пожаре в Апшеронске поступило в 07:55 в понедельник.В 08:05 пожар был локализован. Сотрудники МЧС работают над ликвидацией последствий ЧП, проводят разбор завалов. "Есть пострадавшие, из-под завалов спасен один человек", - добавили в ведомстве.На месте происшествия работают 28 специалистов и 10 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при взрыве на насосной станции в ВолгоградеТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в СочиВ Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия
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Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие
В Апшеронске на Кубани в результате взрыва газа рухнуло здание и произошел пожар
09:07 22.07.2024 (обновлено: 09:25 22.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Апшеронске Краснодарского края произошло обрушение здания в результате взрыва газа, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Сообщение о пожаре в Апшеронске поступило в 07:55 в понедельник.
"Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В 08:05 пожар был локализован. Сотрудники МЧС работают над ликвидацией последствий ЧП, проводят разбор завалов.
"Есть пострадавшие, из-под завалов спасен один человек", - добавили в ведомстве.
На месте происшествия работают 28 специалистов и 10 единиц техники.
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