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Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие

Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие

В Апшеронске Краснодарского края произошло обрушение здания в результате взрыва газа, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T09:07

2024-07-22T09:07

2024-07-22T09:25

россия

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происшествия

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мчс краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Апшеронске Краснодарского края произошло обрушение здания в результате взрыва газа, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный главк МЧС.Сообщение о пожаре в Апшеронске поступило в 07:55 в понедельник.В 08:05 пожар был локализован. Сотрудники МЧС работают над ликвидацией последствий ЧП, проводят разбор завалов. "Есть пострадавшие, из-под завалов спасен один человек", - добавили в ведомстве.На месте происшествия работают 28 специалистов и 10 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при взрыве на насосной станции в ВолгоградеТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в СочиВ Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия

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краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, происшествия, новости, мчс краснодарского края